Украина готовится к вызовам отопительного сезона. Шмыгаль рассказал о реальном положении дел

"Энергетики в разгар лета продолжают подготовку к зиме. Мы не собираемся преуменьшать угрозы, риски и вызовы отопительного сезона. Но граждане должны знать о реальном положении дел", - сказал он.

Шмыгаль назвал следующие результаты. В частности:

По данным Минэнерго, отремонтированы пять атомных блоков. В ремонте еще четыре блока.

ТЭС. Отремонтированы и находятся в ремонте 24 энергоблока. Это 62% от общего количества.

ТЭЦ. Отремонтировано 70%, еще 30% сейчас в ремонте.

Гидроэлектростанция. Отремонтировано и в ремонте 32 гидроагрегата, или 68% от мощности.

Кроме того, "Укрэнерго" почти на 80% провело работы по ремонту магистральных сетей. "Высоковольтные подстанции уже восстановлены до уровня довоенного положения", - добавил он.

Шмыгаль также сообщил о формировании многоуровневой защиты для энергетических объектов. "Зима будет сложной, но мы должны выстоять. Готовим для этого все необходимое", - сказал премьер-министр.

Ожидания украинцев от зимы

По данным опроса фонда "Демократические инициативы", а большинство украинцев (60%) ожидают в ближайшие месяцы массовых обстрелов городов со стороны России. Кроме того, 45% ожидают отключения электро-, тепло- или водоснабжения и роста цен на необходимые товары (40%).

По данным Центра Разумкова, правительству Украины не доверяют 52% украинцев, доверяют только 39%. Лидером доверия в Украине остается президент, которому доверяют 80%.