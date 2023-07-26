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Судьи, политики и чиновники: кому меньше всего доверяют украинцы

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Украина, Среда 26 июля 2023 15:44
Судьи, политики и чиновники: кому меньше всего доверяют украинцы Фото: украинцы не доверяют чиновникам (Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В начале июля 2023 года украинцы чаще всего выражают недоверие судам (судебной системе в целом) – 70%, политическим партиям – 68%, государственному аппарату (чиновникам) – 67%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Центра Разумкова.

Кроме того, украинцы не доверяют:

  • прокуратуре (60%),
  • Верховной Раде (56%),
  • Национальному агентству по предотвращению коррупции (НАПК) (55%),
  • Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) - (54,5%),
  • Специализированной антикоррупционной прокуратуре (54%),
  • коммерческим банкам (54%),
  • правительства Украины (52%).

Также чаще высказывается недоверие, чем доверие, профсоюзам (не доверяют им 45%, тогда как доверяют - 25%).

Лидеры доверия

Среди государственных и общественных институтов чаще всего доверие выражается к:

  • Вооруженным силам Украины (им доверяют 93% опрошенных),
  • добровольческим отрядам (87%),
  • волонтерским организациям (83%),
  • Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (81%),
  • Национальной гвардии Украины (81%),
  • президенту Украины (80%),
  • Государственной пограничной службе (78%),
  • Министерству обороны Украины (75%),
  • Службе безопасности Украины (67%),
  • Национальной полиции Украины (61%),
  • главе города (поселка, села), в котором живет респондент (60,5%),
  • общественным организациям (60%),
  • Церкви (58%),
  • СМИ Украины (56%),
  • совету города (поселка, деревни), в котором живет респондент (55%).

Также чаще высказывается доверие, чем недоверие к Национальному банку Украины (соответственно 48% и 40%), уполномоченному Верховной Рады по правам человека (омбудсмену) (соответственно 42% и 34%).

Опрос проведен Центром Разумкова с 5 по 11 июля 2023 года методом face-to-face во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных территорий Донецкой, Запорожской, Луганской, Харьковской, Херсонской областей, Крыма и территорий, на которых продолжаются боевые действия. Опрошены 2017 респондентов, теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, в начале июля 2023 года только 38,5% украинцев видят среди имеющихся политических сил те, которым можно было быдоверить власть в послевоенный период.

По мнению половины опрошенных (51%), политическая сила, которой можно было бы доверить власть в послевоенный период, должна появиться из среды военных.

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