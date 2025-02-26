Украина готовится к переговорам с США уже в эту пятницу, - Зеленский

"Сегодня было много международной работы. Наши команды работают с Америкой, мы готовимся к переговорам уже в эту пятницу", - рассказал он.

По словам Зеаленского, гарантии мира и безопасности - это ключ к тому, чтобы Россия больше не разрушала жизнь других народов.

"Встречусь с президентом Трампом. Для меня и всех нас в мире важно, чтобы помощь Америки не была остановлена. Сила нужна на пути к миру", - добавил президент.