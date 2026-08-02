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Украина готовится получить новые истребители: Зеленский раскрыл детали

18:27 02.08.2026 Вс
1 мин
Президент раскрыл детали переговоров с партнерами
aimg Елена Чупровская
Украина готовится получить новые истребители: Зеленский раскрыл детали Фото: истребители Грипен скоро появятся в Украине (Getty Images)
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Украинские летчики вскоре пересядут на новые боевые самолеты Gripen E - подготовка продолжается быстрее, чем ожидалось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост президента Украины Владимира Зеленского.

Украинские асы уже освоили западную технику

По словам Зеленского, украинские Воздушные силы овладели сильными средствами противовоздушной обороны за рекордно короткое время.

Президент отметил, что украинские пилоты уже несколько лет успешно управляют самолетами F-16 и Mirage. Параллельно часть летчиков проходит обучение в Швеции.

Грипены и Рафали скоро в Украине

"В украинском небе в скором времени увидим "Грипены"", - заявил Зеленский.

Президент добавил, что власти продолжают переговоры с французскими партнерами, чтобы в украинском небе также появились истребители Rafale.

Ранее стало известно, что Украина планирует получить 150 боевых самолетов Gripen в рамках договоренностей со Швецией.

Между тем, РБК-Украина сообщало, что Киев намерен закупить от 120 до 150 новейших самолетов для усиления боевой авиации.

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