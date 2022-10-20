Украина готовит визит президента Германии Штайнмайера, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил о подготовке визита своего немецкого коллеги Франка-Вальтера Штайнмайера в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram украинского лидера.

Зеленский рассказал, что сегодня провел продуктивный разговор с немецким президентом, в ходе которого поблагодарил Германию за первую систему ПВО Iris-T.

"Благодарен Германии за первую систему ПВО IRIS – должны развернуть воздушный щит над Украиной немедленно! Ценим готовность Германии помочь преодолеть последствия российского ракетного террора. Также готовим визит президента Германии в Украину", - написал Зеленский.