Украина готовит импортные ограничения в отношении Молдовы

"Мы уведомили Кишинев - любое ограничение со стороны Молдовы будет считаться крайне недружественным шагом и повлечет за собой безотлагательный запрет всего импорта из Молдовы", - сказал он.

Ранее в Министерстве агрополитики выразили несогласие с намерениями Молдовы ограничить импорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника из Украины. Министр Николай Сольский назвал озвученные Кишиневом основания непонятными поскольку Украина не импортирует эти культуры в Молдову.

Также в министерстве заявляли, что переговоры между Украиной и Молдовой будут продолжаться.

Напомним, ранее министр сельского хозяйства Молдовы Владимир Боля заявил о намерении Кишинева присоединиться к решению ЕС ввести временные ограничения на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника из Украины.

Ранее сообщалось, что пять стран ЕС потребуют от Еврокомиссии продления запрета импорта зерна из Украины.

Ранее Еврокомиссия запретила импорт отдельных украинских продуктов в пять стран ЕС.

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