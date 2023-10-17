Украина готова сотрудничать с будущим спикером Палаты представителей США, - Кулеба

"Кого бы ни избрали спикером, мы будем с ним работать, и будут приниматься необходимые решения", – отметил министр иностранных дел.

Кулеба также подчеркнул, что ситуация с избранием спикера Палаты представителей – это просто очередной момент, который нужно решить в интересах Украины.

ПО его словам, "апокалиптические настроения" относительно предыдущего спикера Палаты представителей Кевина Маккарти не оправдались, потому что по результатам системной работы, в частности, встречи с президентом Украины, он поддержал включение дополнительного финансирования в общий бюджет США на этот год.

"То есть со всеми можно работать", – добавил он.

Выборы спикера Палаты представителей США

Напомним, 3 октября Палата представителей США отправила в отставку спикера Кевина Маккарти. Решение поддержали 216 человек, из них 8 республиканцев и 208 демократов. Против проголосовали 210 республиканцев. Сейчас эта должность вакантна. Временно исполняет обязанности республиканец Патрик МакГенри.

Издание Politico писало о том, что этот пост может занять Трамп. Он также подтвердил свое желание стать спикером "на короткое время.

Впоследствии республиканцы выдвинули на должность лидера большинства Стива Скализа, однако тот 13 октября снял свою кандидатуру.