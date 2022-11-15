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Украина готова подписать документ о гарантиях безопасности уже в этом году, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president gov ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Украина подготовила и предложила партнерам документ о гарантиях безопасности. Киев готов подписать его уже в этом году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского на саммите G20.

"Мы нуждаемся в действенных гарантиях безопасности. Потому подготовили проект договора Kyiv Security Compact и уже предложили его партнерам. Поэтому должны провести международную конференцию для фиксации ключевых элементов послевоенной архитектуры безопасности в евроатлантическом пространстве, включая гарантии для Украины", - заявил президент.

Украинский лидер отметил, что главным результатом конференции должно стать подписание Kyiv Security Compact.

"Мы можем сделать это в любое время – уже в этом году. И мы должны это сделать", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее в Украине презентовали "Киевский договор безопасности", содержащий рекомендации к международным гарантиям безопасности для нашего государства.

В частности, он предусматривает воздержание стран-гарантов от отмены санкций против РФ до прекращения агрессии и компенсации всех убытков.

По словам президента Украины, важно, чтобы США первыми подписали соответствующий документ.

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