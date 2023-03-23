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Украина готова к переговорам о членстве, такая готовность нужна и со стороны ЕС, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Украина готова к началу переговоров о членстве в Евросоюзе уже в этом году. Такая же готовность нужна и со стороны ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы государства к Европейской раде.

"Критически важно, чтобы не было затягивания в сближении Украины и Евросоюза. Украина готова к решению о начале уже в этом году переговоров о членстве в Евросоюзе. Такая же готовность нужна и со стороны каждого лидера Европы", - заявил он.

Напомним, Украина выполнила почти 80% обязательств по соглашению об ассоциации с Европейским союзом.

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