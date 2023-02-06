Украина готова направить в Турцию большую группу спасателей, - Кулеба

"Украина готова направить большую группу спасателей в Турцию для оказания помощи в реагировании на кризис. Мы тесно сотрудничаем с турецкой стороной для координации их развертывания", - написал он.

Напомним, из-за сильного землетрясения на юго-востоке Турции погибли по меньшей мере 912 человек, более 5 тысяч получили ранения. После этого произошло еще одно землетрясение в центральной части Турции.

Украинцев в Турции просят быть внимательными и осторожными при передвижении по стране.

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