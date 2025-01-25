Украина готова предоставить Молдове уголь и отправить специалистов на ГРЭС, - Зеленский

По словам Зеленского, Украина может предоставить уголь Молдове, в том числе и поставлять его в непризнанное Приднестровье для выработки электроэнергии. Он добавил, что РФ поставляла в Тирасполь антрацит, который украла на оккупированных территориях Украины.

Президент пояснил, что Молдавская ГРЭС может производить в 10 раз больше электроэнергии - с 220 мегаватт до 2 гигаватт. Глава государства подчеркнул, что Украина готова отправить в Приднестровье своих людей.

"Если наши люди туда зайдут, она будет способна выдавать 2 гигаватта точно. То есть в 10 раз больше и больше, чем это нужно. Если мы даем им уголь по низкой цене, или даже бесплатно, то можем вместо этого угля получить электроэнергию. Это справедливо: мы даем уголь, они получают электричество для себя, для всей Молдовы, мы получаем электричество для себя", - сказал Зеленский.

Он добавил, что благодаря сотрудничеству Украины и Молдовы можно обеспечить всю Молдову электричеством и снизить цену на электричество на всей территории на 30%.

"У меня есть письмо от господина Красносельского (так называемый "президент" Приднестровья, - ред.) из Тирасполя. Письмо, я считаю, неконкретное. Такие же письма они отправили другим странам. Я считаю, что если деятели Тирасполя будут и в дальнейшем ждать милости из Москвы, вместо того, чтобы дать электричество людям, то их письма - это попытка переложить ответственность за страдания людей", - отметил президент.

По его словам, Украина и Молдова могут вместе обеспечить стабильное производство электроэнергии на 10 лет вперед. Соответствующие решения стороны договорились поручить командам.