Украина готова предоставить Молдове уголь и отправить специалистов на ГРЭС, - Зеленский

Украина готова предоставить Молдове уголь для преодоления энергетического кризиса. Также Украина может отправить своих специалистов на Молдавскую ГРЭС для увеличения выработки электроэнергии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского на пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду.
По словам Зеленского, Украина может предоставить уголь Молдове, в том числе и поставлять его в непризнанное Приднестровье для выработки электроэнергии. Он добавил, что РФ поставляла в Тирасполь антрацит, который украла на оккупированных территориях Украины.
Президент пояснил, что Молдавская ГРЭС может производить в 10 раз больше электроэнергии - с 220 мегаватт до 2 гигаватт. Глава государства подчеркнул, что Украина готова отправить в Приднестровье своих людей.
"Если наши люди туда зайдут, она будет способна выдавать 2 гигаватта точно. То есть в 10 раз больше и больше, чем это нужно. Если мы даем им уголь по низкой цене, или даже бесплатно, то можем вместо этого угля получить электроэнергию. Это справедливо: мы даем уголь, они получают электричество для себя, для всей Молдовы, мы получаем электричество для себя", - сказал Зеленский.
Он добавил, что благодаря сотрудничеству Украины и Молдовы можно обеспечить всю Молдову электричеством и снизить цену на электричество на всей территории на 30%.
"У меня есть письмо от господина Красносельского (так называемый "президент" Приднестровья, - ред.) из Тирасполя. Письмо, я считаю, неконкретное. Такие же письма они отправили другим странам. Я считаю, что если деятели Тирасполя будут и в дальнейшем ждать милости из Москвы, вместо того, чтобы дать электричество людям, то их письма - это попытка переложить ответственность за страдания людей", - отметил президент.
По его словам, Украина и Молдова могут вместе обеспечить стабильное производство электроэнергии на 10 лет вперед. Соответствующие решения стороны договорились поручить командам.
С 1 января Украина прекратила транзит российского газа в Европу и Молдову. Непризнанное Приднестровье прекратило получать газ из РФ, что вызвало энергетический кризис.
Местная Молдавская ГРЭС продолжает работать на запасах мазута и угля. Но они скоро могут иссякнуть. ГРЭС также поставляет электричество в Кишинев.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова помочь с решением энергокризиса в Приднестровье.
Впрочем, так называемые власти оккупированного россиянами региона отказываются. СМИ сообщали, что РФ планирует покупать газ в Европе для Приднестровья.
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