Украина готова говорить о размещении иностранных войск в стране, - Стефанишина

Украина готова говорить обо всем, что работает, в том числе и о размещении иностранных военнослужащих на своей территории.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины - министра юстиции Ольгу Стефанишину, которую цитирует Politico.
Во время интервью Стефанишину спросили о том, может ли Киев разместить иностранные войска на своей территории.
"Украина готова говорить обо всем, что работает", - ответила министр.
Первым вопрос об отправке войск на территорию Украины поднял президент Франции Эммануэль Макрон, но это вызвало дискуссию среди партнеров Киева. Через некоторое время стало известно, что речь не идет о непосредственной отправке для участия в боевых действиях. В то же время ряд союзников заявили о готовности все же рассмотреть такую возможность. Среди них были Латвия, Канада, Эстония, а также Литва.
Как писало Le Monde, тем временем Великобритания и Франция недавно возобновили дискуссии об отправке войск в Украину. Все из-за рисков вокруг победы Дональда Трампа на выборах президента Соединенных Штатов Америки (США).
Сегодня, 12 декабря, Макрон посетит Польшу, где обсудит план европейской миротворческой миссии для сохранения суверенитета Украины.
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