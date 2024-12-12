RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны

Украина готова говорить о размещении иностранных войск в стране, - Стефанишина

Фото: Ольга Стефанишина, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины - министр юстиции Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украина готова говорить обо всем, что работает, в том числе и о размещении иностранных военнослужащих на своей территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины - министра юстиции Ольгу Стефанишину, которую цитирует Politico.

Во время интервью Стефанишину спросили о том, может ли Киев разместить иностранные войска на своей территории. 

"Украина готова говорить обо всем, что работает", - ответила министр. 

Вопрос отправки войск в Украину 

Первым вопрос об отправке войск на территорию Украины поднял президент Франции Эммануэль Макрон, но это вызвало дискуссию среди партнеров Киева. Через некоторое время стало известно, что речь не идет о непосредственной отправке для участия в боевых действиях. В то же время ряд союзников заявили о готовности все же рассмотреть такую возможность. Среди них были Латвия, Канада, Эстония, а также Литва. 

Как писало Le Monde, тем временем Великобритания и Франция недавно возобновили дискуссии об отправке войск в Украину. Все из-за рисков вокруг победы Дональда Трампа на выборах президента Соединенных Штатов Америки (США).

Сегодня, 12 декабря, Макрон посетит Польшу, где обсудит план европейской миротворческой миссии для сохранения суверенитета Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеОльга Стефанишина