Украина – Франция: где смотреть и прогноз на матч за третье место футзального ЧМ-2024

Матч Украина – Франция состоится 6 октября в Ташкенте. Поединок примет "Хумо Арена". Стартовый свисток встречи прозвучит в 15:30 по киевскому времени.

Где смотреть матч Украина – Франция

В прямом эфире поединок покажет официальный транслятор турнира – "Суспильне". Региональные телеканалы "Суспильного" ("Суспильне Киев", "Суспильне Хмельницкий" и т.д.) и телеканал "Суспильне Спорт" будут транслировать матч в прямом эфире в цифровом вещании Т2. В сети поединок в прямом эфире покажет одноименная онлайн-платформа.

Прогноз букмекеров на матч Украина – Франция

Украинская контора Favbet минимальное предпочтение отдала "сине-желтым". На победу команды Александра Косенко принимают ставки с коэффициентом 2,12. Тем временем кэф на победу "трехцветных" составил 2,58. Итоговая ничья наименее вероятный результат с баллом 4,75.

Любители пощекотать нервы могут заложиться на одинаковое количество забитых мячей в первой и второй половинах с перспективным коэффициентом 5,30. На уверенную победу сборной Украины – с разницей в два гола – предложили привлекательный кэф 6,20.

Составь команды на матч Украина – Франция

Украина: Цыпун, Сухов, Савенко; Швед, Мельник, Жук, Микитюк, Семенченко, Чернявский, Абакшин, Зварыч, Фаренюк, Корсун, Шотурма

Франция: Локока, Гаррос; Бельхадж, Рамирес, Саадауи, Мухудин, М. Туре, С. Туре, Бендали, Лютен, Гирьо, Менендес, Чапче, Мохаммед

Сборная Украины во второй раз в истории сразится за бронзовые награды Мундиаля. На ЧМ-1996 "сине-желтые" уступили в полуфинале Испании, а в битве за 3-е место проиграли принципиальное противостояние России (2:3). С тех пор лучшим выступлением украинских футзалистов стал турнир 2012 года в Таиланде (четвертьфинал).

Сборная Франции – дебютант планетарных форумов. "Трехцветные" с первой попытки попали в четверку лучших. На групповом этапе подопечные Рафаэля Рейно финишировали вторыми в квартете F после Ирана. На стадии плей-офф французы выбили Таиланд и Парагвай, а в 1/2 финала достойно уступили Аргентине (2:3).