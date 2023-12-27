Украина на "финишной прямой" к получению F-16: когда может начаться боевое применение

Украина на "финишной прямой" на пути к получению истребителей F-16. Их боевое применение может начаться весной 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций Spravdi в Telegram.

"Процесс получения Украиной боевых самолетов F-16 выходит на финишную прямую. Этому предшествовали месяцы подготовительной работы в рамках авиационной коалиции", - говорится в сообщении.

Центр стратегических коммуникаций предполагает, что Украина может начать использовать F-16 уже весной следующего года. Сейчас завершается подготовка необходимой инфраструктуры и команд инженерно-авиационного обслуживания.

При этом фейки россиян о якобы уничтожении самолетов на украинских аэродромах являются пропагандой Кремля, поскольку Москва пытается отвлечь внимание от своих поражений. Россияне уже таким образом "уничтожали" другие образцы еще не полученного Украиной западного вооружения.

"Применение Силами обороны Украины современной боевой авиации позволит лучше защитить украинское небо и будет способствовать успехам наземных операций по деоккупации территорий", - говорят в Spravdi.

F-16 для Украины

Ранее союзники Украины заявили о создании авиационной коалиции для передачи государству современных истребителей, в частности, F-16. Коалицию возглавили Нидерланды и Дания.

Осенью Politico писало о том, что украинские пилоты начали летную подготовку на истребителях F-16 в США и уже 25 октября начали полеты на F-16. До этого они учились на тренажерах, авиатренажерах, полноценно воспроизводивших кабину самолета.

Недавно официально стало известно, что первая группа украинских пилотов завершила базовую программу обучения в Британии и приступила к тренировкам на истребителях F-16 в Дании.

22 декабря премьер Нидерландов Марк Рютте рассказал, что правительство страны приняло решение о подготовке первых 18 истребителей F-16 к передаче Украине.