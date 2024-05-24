Украина экстрадировала в Польшу координатора миграционного кризиса на границе ЕС и Беларуси
Украина экстрадировала в Польшу дельца, который своими преступными действиями усугублял кризис на границе стран Европейского союза и Беларуси.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.
По информации СБУ, фигурантом является гражданин одной из стран Южной Азии. Он прибыл в Украину еще в начале 2000-х годов, а после полномасштабного вторжения РФ начал противоправную деятельность, подрывающую европейскую безопасность.
С помощью своих зарубежных связей делец организовал массовую переправку в ЕС выходцев из стран повышенного террористического риска. В частности, речь идет о гражданах Непала, Бангладеш и Пакистана.
"Маршрут беженцев" пролегал через территорию России и Беларуси, а затем в Польшу в обход установленных пунктов пропуска.
Для функционирования трафика его организатор создал международную преступную группировку, в состав которой привлек десятки жителей разных стран.
Главный фигурант передавал своим сообщникам инструкции: по маршрутам движения нелегалов, способам их перевозки и временному проживанию. Для коммуникации использовались специально созданные анонимные чаты в популярных мессенджерах.
Злоумышленники пытались "рассредоточить" по разным европейским странам до сотни нелегалов, разделенных на отдельные группы. У каждой из них был свой пункт назначения и руководитель.
Благодаря спецоперации СБУ и польских партнеров в 2023 году на территории ЕС часть нелегалов уже задержана. После этого в Хмельницком был задержан организатор канала нелегальной миграции.
Во время обыска в доме фигуранта обнаружены средства связи, компьютерная техника и черновые записи с доказательствами незаконной деятельности. Также делец хранил в доме деньги, вероятно полученные преступным путем.
В настоящее время злоумышленник экстрадирован в Польшу, где он находился в международном розыске. Там иностранец будет отвечать за совершенные преступления против европейской безопасности.
Фото: Украина экстрадировала в Польшу координатора миграционного кризиса на границе ЕС и Беларуси (ssu.gov.ua)
Напомним, ранее мы сообщали, что Службы безопасности совместно с Национальной полицией и во взаимодействии с Министерством иностранных дел Украины заблокировали канал нелегальной миграции в ЕС выходцев из стран Южной Азии. Помогала нелегалам сотрудница украинского консульства.
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