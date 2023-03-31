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Украина не позволит России зафиксировать оккупацию, - Подоляк о призыве прекратить боевые действия

Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Белорусский диктатор Александр Лукашенко призвал прекратить боевые действия в Украине "с обеих сторон". ВСУ не дадут России зафиксироваться в оккупации.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка.

Как пояснил Подоляк, любое прекращение огня будет означать право России зафиксироваться на временно оккупированных территориях, что категорически нельзя допускать.

"Украина имеет право перемещать на своей территории войска и технику так, как считает нужным. Странные "миротворцы" выглядят комично", - пишет Подоляк.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Лукашенко предложил прекратить боевые действия в Украине "обеим сторонам" конфликта.

Тем временем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о том, что страны Европейского союза якобы близки к обсуждению отправки войск "миротворческого типа" в Украину.

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