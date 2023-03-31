Украина не позволит России зафиксировать оккупацию, - Подоляк о призыве прекратить боевые действия

Белорусский диктатор Александр Лукашенко призвал прекратить боевые действия в Украине "с обеих сторон". ВСУ не дадут России зафиксироваться в оккупации.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка.

"Украина имеет право перемещать на своей территории войска и технику так, как считает нужным. Странные "миротворцы" выглядят комично", - пишет Подоляк.

Как пояснил Подоляк, любое прекращение огня будет означать право России зафиксироваться на временно оккупированных территориях, что категорически нельзя допускать.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Лукашенко предложил прекратить боевые действия в Украине "обеим сторонам" конфликта.

Тем временем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о том, что страны Европейского союза якобы близки к обсуждению отправки войск "миротворческого типа" в Украину.

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