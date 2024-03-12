Украина без помощи США потеряет значительные позиции на поле боя, - глава ЦРУ

Украина без помощи Соединенных Штатов может потерять значительные позиции на поле боя.

Об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"У украинцев не иссякли мужество и стойкость. У них заканчиваются боеприпасы, а у нас заканчивается время, чтобы помочь им", - заявил он.

Бернс предупредил, что без дополнительной военной помощи США "Украина, скорее всего, потеряет позиции - и, вероятно, значительные - в 2024 году".

По его словам, Россия заинтересована в "театре переговоров" о прекращении войны, но не готова пойти на значительные компромиссы ради этого.

При этом высокопоставленные сотрудники разведки в Сенате заявили, что с конца 2023 года Москва постоянно добивается незначительных успехов на поле боя и пользуется неопределенностью в отношении будущего военной помощи со стороны США и союзников.

"Этот тупик играет на руку военно-стратегическим преимуществам России и все больше склоняет ситуацию в пользу Москвы", - заявили они.

Помощь США Украине

США уже несколько месяцев не предоставляют Украине военную и финансовую помощь. Это связано с тем, что деньги на это до сих пор не выделил Конгресс.

Сенат США принял законопроект, который предусматривает 95 млрд долларов для помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Такая инициатива встретила сопротивление в Палате представителей. Спикер Палаты Майк Джонсон отказывается выносить законопроект на голосование, поскольку он хочет, чтобы помощь Украине была привязана к финансированию защиты границ от мигрантов.

По словам президента США Джо Байдена, Вашингтон не сможет возобновить помощь Украине в случае, если деньги для этого не выделит Конгресс.

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