Министр финансов назвал потери экономики Украины от обстрелов энергетики

Обстрелы Россией энергетики Украины приведут к экономическим потерям и уменьшению поступлений в государственный бюджет.

Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью " Громадському радіо ".

"Конечно, последние обстрелы энергетики не добавляют оптимизма. Министерство экономики и Национальный банк уже пересмотрели прогнозы ВВП. Они считают, что потеря где-то будет до процента ВВП, уже в том числе как следствие этих обстрелов", - сказал он.

Марченко отметил, что это также будет сказываться на показателях бюджетных поступлений.

"Перебы с электроэнергией могут повлиять и повлиять на работу бизнеса, и, конечно, хотелось бы минимизировать это влияние", - добавил министр.