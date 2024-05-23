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Министр финансов назвал потери экономики Украины от обстрелов энергетики

Украина, Четверг 23 мая 2024 09:57
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Министр финансов назвал потери экономики Украины от обстрелов энергетики Фото: министр финансов Сергей Марченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Обстрелы Россией энергетики Украины приведут к экономическим потерям и уменьшению поступлений в государственный бюджет.

Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью "Громадському радіо".

"Конечно, последние обстрелы энергетики не добавляют оптимизма. Министерство экономики и Национальный банк уже пересмотрели прогнозы ВВП. Они считают, что потеря где-то будет до процента ВВП, уже в том числе как следствие этих обстрелов", - сказал он.

Марченко отметил, что это также будет сказываться на показателях бюджетных поступлений.

"Перебы с электроэнергией могут повлиять и повлиять на работу бизнеса, и, конечно, хотелось бы минимизировать это влияние", - добавил министр.

Напомним, российская армия в марте 2024 года возобновила обстрелы энергетической инфраструктуры Украины, из-за чего сейчас наблюдается дефицит электроэнергии.

Из-за обстрелов НБУ ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2024 году с 3,6% до 3,0%. Кроме того, Минэкономики оценило рост экономики в апреле на уровне 4,3%, что меньше, чем в марте (4,6%).

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