Украина договорились с Грецией о скидке для транспортировки газа. Поможет ли это пройти зиму?

Чиновник сказал, что министерство ведет переговоры с соседними и другими странами и компаниями-операторами их газотранспортных систем, чтобы расширить для Украины возможность импорта газа во время отопительного сезона.

"В частности, это с Трансбалканского газопровода ("Вертикальный коридор" - газопровод от терминалов на побережье Греции, через территорию Болгарии, Румынии и Молдовы в Украину - ред.) На днях в Греции достигнута договоренность о дисконте в 50% по данному тарифу, что делает его коммерчески выгодным", - сказал он.

Колесник добавил, что со стороны трейдинговых компаний уже есть дополнительные заказы транспортной мощности "Вертикального кодидора" для импорта газа в Украину.

Также украинская сторона ведет переговоры с оператором польской ГТС, компанией GAZ-SYSTEM для обеспечения возможности импорта газа из Польши.

"Мы имеем гарантированную мощность входа природного газа в ГТС Украины по всем направлениям. Это гарантия того, если враг будет продолжать атаки, мы сможем получить эту молекулу с разных направлений", - пояснил заместитель министра энергетики.