Украина договорилась о всеобъемлющем экономическом партнерстве с ОАЭ: на что это повлияет

Заявление подписали первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко и государственный министр внешней торговли ОАЭ Тани бин Ахмед Аль Зеюди.

"Это первое соглашение в наиболее экономически продвинутом регионе Ближнего Востока. Она охватывает не только объединенные арабские эмираты, но в целом регионы залива. То есть это выход не только на рынок Эмиратов, а выход на глобальный рынок. финансовый хаб. Эмираты занимают первые строчки с точки зрения логистики торговли", - сказала Свириденко.

По ее словам, это не классическое соглашение о зоне свободной торговли, "оно всеобъемлющее, то есть включает товары, услуги, инвестиции, цифровую торговлю и прочее".

После подписания заявления стороны приступят к юридической проверке проекта соглашения для подписания между правительствами.

Влияние сделки на торговлю

По данным Минэкономики, в средне- и долгосрочной перспективе может повлиять на смещение траектории развития реального ВВП на 0,10%.

Ожидаемый результат соглашения - рост экспорта металлов и растительного масла из Украины. Среди секторов высокие темпы прироста ожидаются в транспортной сфере, а также в металлургии, пищевой промышленности, в частности, мукомольном производстве и производстве подсолнечного масла.