Украина договорилась о реструктуризации долга: что говорят в Минфине

Минфин сообщил, что владельцы всех государственных еврооблигаций и гарантированных государством еврооблигаций "Укравтодора" общей стоимостью 20,47 млрд долларов проголосовали за предложенную реструктуризацию еврооблигаций Украины и гарантированных государством облигаций "Укравтодора".

"Это знаковое решение является решающим этапом в стратегии Украины, направленной на сохранение макроэкономической стабильности, обеспечение устойчивости государственного долга и сохранение ресурсов, необходимых для финансирования обороны страны в противостоянии полномасштабной агрессии России", - добавили в министерстве.

В результате конструктивного переговорного процесса с владельцами еврооблигаций, 97,38% владельцев еврооблигаций поддержали соглашение о реструктуризации. Заметим, что это превышает необходимый порог в две трети голосов.

Каждая серия еврооблигаций в обращении получила более 95% голосов поддержки от владельцев, что значительно превышает минимально необходимые 50% для того, чтобы соглашение о реструктуризации вступило в силу и позволило осуществить предложенный обмен существующих еврооблигаций на новые.

"Такой высокий уровень поддержки отражает вовлеченность международного финансового сообщества в обеспечение финансовой устойчивости Украины в условиях полномасштабного вторжения России", - добавили в Минфине.

Марченко отметил, что это один из самых высоких уровней поддержки в недавней истории. Он пояснил, что данное решение было достигнуто менее чем за 5 месяцев работы, что позволило Украине достичь соглашения с кредиторами до окончания 2-летнего периода отсрочки платежей, о чем было согласовано в 2022 году.

"Это является результатом последовательного плодотворного сотрудничества с нашими инвесторами и международными партнерами", - добавил он.

Что предполагает реструктуризация

Реструктуризация предполагает:

номинальное снижение стоимости государственного долга с первого дня действия соглашения на 37%, что сокращает объем государственного долга Украины более чем на 8,5 млрд долларов,

уменьшение долговых платежей на 11,4 млрд долларов за период действия Программы МВФ (сокращение более чем на 90%) и на 22,75 млрд долларов к 2033 году (сокращение более чем на 75%),

увеличение среднего срока обращения еврооблигаций почти на 4 года (дополнительно к 2-летнему увеличению срока обращения в 2022 году).

"Это решение позволит сэкономить 11,4 миллиарда долларов на обслуживании долга в ближайшие три года, что укрепит наш бюджет и позволит лучше финансировать оборону", - подчеркнул Шмыгаль.

В Министерстве финансов отметили, что завершение соглашения по реструктуризации еврооблигаций является важным шагом для обеспечения бюджетной стабильности Украины, необходимой для продолжения финансирования нашей обороны в условиях военного положения.

"Этот важный шаг на пути к восстановлению долгосрочной экономической стабильности позволит нам быстрее вернуться на международные рынки, как только ситуация с безопасностью улучшится", - подытожил Минфин.