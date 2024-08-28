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Украина договорилась о реструктуризации долга: что говорят в Минфине

Фото: Глава Минфина Сергей Марченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Украина сделала еще один значимый шаг к укреплению финансовой устойчивости. Почти все держатели украинских еврооблигаций поддержали реструктуризацию долга.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля, Министерство финансов Украины и главу Минфина Сергея Марченко.

Минфин сообщил, что владельцы всех государственных еврооблигаций и гарантированных государством еврооблигаций "Укравтодора" общей стоимостью 20,47 млрд долларов проголосовали за предложенную реструктуризацию еврооблигаций Украины и гарантированных государством облигаций "Укравтодора".

"Это знаковое решение является решающим этапом в стратегии Украины, направленной на сохранение макроэкономической стабильности, обеспечение устойчивости государственного долга и сохранение ресурсов, необходимых для финансирования обороны страны в противостоянии полномасштабной агрессии России", - добавили в министерстве.

В результате конструктивного переговорного процесса с владельцами еврооблигаций, 97,38% владельцев еврооблигаций поддержали соглашение о реструктуризации. Заметим, что это превышает необходимый порог в две трети голосов.

Каждая серия еврооблигаций в обращении получила более 95% голосов поддержки от владельцев, что значительно превышает минимально необходимые 50% для того, чтобы соглашение о реструктуризации вступило в силу и позволило осуществить предложенный обмен существующих еврооблигаций на новые.

"Такой высокий уровень поддержки отражает вовлеченность международного финансового сообщества в обеспечение финансовой устойчивости Украины в условиях полномасштабного вторжения России", - добавили в Минфине.

Марченко отметил, что это один из самых высоких уровней поддержки в недавней истории. Он пояснил, что данное решение было достигнуто менее чем за 5 месяцев работы, что позволило Украине достичь соглашения с кредиторами до окончания 2-летнего периода отсрочки платежей, о чем было согласовано в 2022 году.

"Это является результатом последовательного плодотворного сотрудничества с нашими инвесторами и международными партнерами", - добавил он.

Что предполагает реструктуризация

Реструктуризация предполагает:

  • номинальное снижение стоимости государственного долга с первого дня действия соглашения на 37%, что сокращает объем государственного долга Украины более чем на 8,5 млрд долларов,

  • уменьшение долговых платежей на 11,4 млрд долларов за период действия Программы МВФ (сокращение более чем на 90%) и на 22,75 млрд долларов к 2033 году (сокращение более чем на 75%),

  • увеличение среднего срока обращения еврооблигаций почти на 4 года (дополнительно к 2-летнему увеличению срока обращения в 2022 году).

"Это решение позволит сэкономить 11,4 миллиарда долларов на обслуживании долга в ближайшие три года, что укрепит наш бюджет и позволит лучше финансировать оборону", - подчеркнул Шмыгаль.

В Министерстве финансов отметили, что завершение соглашения по реструктуризации еврооблигаций является важным шагом для обеспечения бюджетной стабильности Украины, необходимой для продолжения финансирования нашей обороны в условиях военного положения.

"Этот важный шаг на пути к восстановлению долгосрочной экономической стабильности позволит нам быстрее вернуться на международные рынки, как только ситуация с безопасностью улучшится", - подытожил Минфин.

Реструктуризация долга

Напомним, ранее мы сообщали, что страны-кредиторы Украины из стран Большой семерки (G7) и Парижского клуба дали Киеву отсрочку по обслуживанию суверенного долга до конца марта 2027 года.

В то же время, еще 22 июля Украина договорилась с кредиторами об отсрочке выплат по внешнему долгу.

Сегодня же стало известно, что государственный и гарантированный государством долг Украины за месяц вырос на 3 млрд долларов.

К тому же, недавно РБК-Украина сообщало, что из-за реструктуризации долга международное агентство Fitch Ratings снизило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте с C до RD (ограниченный дефолт).

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