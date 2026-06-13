ua en ru
Сб, 13 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Украина добилась отмены концерта российского скрипача в Венгрии

20:25 13.06.2026 Сб
2 мин
Престижная сцена Будапешта закрылась для российского музыканта
aimg Сергей Козачук
Украина добилась отмены концерта российского скрипача в Венгрии Фото: российский скрипач Вадим Репин (росСМИ)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В Будапеште отменили выступление российского скрипача Вадима Репина на открытии концертного сезона Национального филармонического оркестра Венгрии. Вместо россиянина на престижной сцене выступит венгерский музыкант.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.

Отмена концерта и реакция МИДа

Срыв выступления российского артиста стал возможным благодаря усилиям Посольства Украины в Венгрии. Организаторы мероприятия полностью заменили ключевой номер программы открытия сезона.

В отечественном внешнеполитическом ведомстве отметили, что представителям страны-агрессора не место на мировых сценах.

"Российская культура - культура геноцида и военных преступлений, которая не должна иметь никакого места на международных площадках", - заявили в МИД.

Дипломаты заверили, что Украина и в дальнейшем последовательно будет работать над полной изоляцией представителей российского культурного пространства в мировой индустрии.

Читайте также: Украина ввела жесткие санкции против десяти топовых операторов связи РФ

Что известно о площадке

Концерт должен был состояться в театре на острове Маргит (Margitszigeti Színház) - одной из самых престижных летних театральных площадок Венгрии и всей Центрально-Восточной Европы.

Он расположен в самом сердце Будапешта. Каждое лето этот театр принимает более 70 культурных событий в рамках масштабного летнего фестиваля, где демонстрируют оперу, балет, мюзиклы, а также классическую и современную музыку с участием ведущих венгерских и международных художников.

Санкционное давление на Россию

Напомним, недавно Украина ввела жесткие санкции против десяти топовых операторов связи РФ, которые обеспечивают работу российских военных и оккупационных администраций.

Под удар попали компании, предоставляющие конфиденциальные каналы связи для власти РФ, транслирующие пропаганду и обслуживающие инфраструктуру захватчиков на временно оккупированных территориях Украины.

Параллельно новый масштабный удар по российской экономике и военным готовят и в Европейском Союзе. Лидеры блока разработали очередной пакет ограничений, согласно которому оккупантам закроют въезд в Европу и не только.

Новые санкции ЕС также впервые затронут российское рыболовство, расширят ограничения против нефтяного теневого флота РФ и заблокируют активы еще около 170 физических и юридических лиц.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Венгрия Санкции против России МИД Украины
Новости
Военные расходы Кремля побили новый рекорд за все время войны, - аналитик
Военные расходы Кремля побили новый рекорд за все время войны, - аналитик
Аналитика
"Быстрого завершения войны ожидать не стоит": интервью с Сергеем Притулой
Дмитрий Олейникжурналист, ведущий YouTube-канала РБК-Украина "Быстрого завершения войны ожидать не стоит": интервью с Сергеем Притулой