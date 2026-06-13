Украина добилась отмены концерта российского скрипача в Венгрии
В Будапеште отменили выступление российского скрипача Вадима Репина на открытии концертного сезона Национального филармонического оркестра Венгрии. Вместо россиянина на престижной сцене выступит венгерский музыкант.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.
Отмена концерта и реакция МИДа
Срыв выступления российского артиста стал возможным благодаря усилиям Посольства Украины в Венгрии. Организаторы мероприятия полностью заменили ключевой номер программы открытия сезона.
В отечественном внешнеполитическом ведомстве отметили, что представителям страны-агрессора не место на мировых сценах.
"Российская культура - культура геноцида и военных преступлений, которая не должна иметь никакого места на международных площадках", - заявили в МИД.
Дипломаты заверили, что Украина и в дальнейшем последовательно будет работать над полной изоляцией представителей российского культурного пространства в мировой индустрии.
Что известно о площадке
Концерт должен был состояться в театре на острове Маргит (Margitszigeti Színház) - одной из самых престижных летних театральных площадок Венгрии и всей Центрально-Восточной Европы.
Он расположен в самом сердце Будапешта. Каждое лето этот театр принимает более 70 культурных событий в рамках масштабного летнего фестиваля, где демонстрируют оперу, балет, мюзиклы, а также классическую и современную музыку с участием ведущих венгерских и международных художников.
Санкционное давление на Россию
Напомним, недавно Украина ввела жесткие санкции против десяти топовых операторов связи РФ, которые обеспечивают работу российских военных и оккупационных администраций.
Под удар попали компании, предоставляющие конфиденциальные каналы связи для власти РФ, транслирующие пропаганду и обслуживающие инфраструктуру захватчиков на временно оккупированных территориях Украины.
Параллельно новый масштабный удар по российской экономике и военным готовят и в Европейском Союзе. Лидеры блока разработали очередной пакет ограничений, согласно которому оккупантам закроют въезд в Европу и не только.
Новые санкции ЕС также впервые затронут российское рыболовство, расширят ограничения против нефтяного теневого флота РФ и заблокируют активы еще около 170 физических и юридических лиц.