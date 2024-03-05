Украина добивается от ЕС разрешения на экстрадицию военных преступников и коррупционеров

Во вторник, 5 марта, генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщит министрам юстиции стран ЕС, собравшимся в Брюсселе, что Киев решил проблему безопасности и условий содержания заключенных, ожидающих суда во время войны.

"Конечно, мы все понимаем, что решения об экстрадиции принимаются судами. Но мы видим, что некоторые страны сопротивляются из-за своего понимания условий содержания под стражей, которые мы улучшаем. И я буду говорить об этом (министрам юстиции, - ред.)", - сказал он.

Костин отказался назвать страны-члены ЕС, у которых есть опасения, но известно, что несколько стран, включая Францию, Австрию и Финляндию, недавно отказались отправить подозреваемых обратно в Украину, чтобы они предстали перед судом.

По его словам, с начала войны украинские суды вынесли около 700 постановлений об экстрадиции. Среди этих запросов - требование о выдаче основателя неонацистской операции, связанной с ЧВК "Вагнера", обвиняемого в причастности к терроризму, который, как выяснилось, въехал в Финляндию под псевдонимом.

Австрия и Франция также недавно отклонили украинский запрос на экстрадицию бывшего главы банка и экс-депутата парламента и бизнесмена, обвиняемых в хищениях.

По словам Костина, страны получат гарантии, что экстрадированные задержанные будут содержаться в центрах на западе Украины, вдали от линии фронта, а "условия (содержания, - ред.) будут соответствовать правилам и стандартам ЕС и особенно Европейской конвенции по правам человека".

"Украина пригласит государства, сомневающиеся в экстрадиции, посетить страну и лично убедиться в том, в каких условиях будет содержаться подозреваемый", - добавил он.