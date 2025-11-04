Украина демонстрирует прогресс в ключевых реформах: отчет Еврокомиссии о расширении: отчет Еврокомиссии о расширении

Европейская Комиссия опубликовала Отчет в рамках Пакета расширения ЕС, который анализирует прогресс стран-кандидатов и потенциальных кандидатов.
Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка.
По его словам, нынешний отчет стал для Украины лучшим с 2023 года.
"Мы получили лучшую оценку с 2023 года, и она отражает результаты системных реформ, реализованных несмотря на все вызовы войны. Мы также благодарны европейским коллегам за предоставленные рекомендации, которые мы готовы имплементировать качественно и в тесном сотрудничестве со всеми вовлеченными сторонами и Евросоюзом", подчеркнул Качка.
Еврокомиссия зафиксировала прогресс в сфере юстиции, свободы и безопасности, а также повысила оценку реформ публичного управления, финансового контроля и соответствия экономическим критериям.
Украина получила более высокую оценку за свободу передвижения работников и уровень подготовки в сферах защиты прав потребителей и здравоохранения. Положительно отмечено восстановление рыночного надзора и переход к секторному контролю по стандартам ЕС.
Это направление стало одним из самых динамичных в 2025 году: Украина показала существенный прогресс в шести из восьми разделов, что свидетельствует о способности страны быстро имплементировать acquis ЕС.
Еврокомиссия отметила хороший прогресс в климатической и экологической политике: Украина обновляет Национальный энергетический и климатический план, продолжает реформу системы безопасности энергоснабжения и гармонизирует подходы с европейскими трансъевропейскими сетями.
Украина получила повышенную общую оценку по разделу "Сельское хозяйство", что стало результатом системной работы над адаптацией аграрной политики к нормам ЕС.
Украина традиционно демонстрирует высокую согласованность с внешней политикой и политикой безопасности ЕС. Еврокомиссия зафиксировала хороший прогресс: Киев обеспечил 99% соответствия позициям ЕС и поддержал 79 из 80 деклараций внешней политики.
Качка подчеркнул, что Еврокомиссия подтвердила выполнение Украиной всех предпосылок для открытия переговоров по Кластеру 1, Кластеру 2 и Кластеру 6. Следующими шагами станет выполнение новых рекомендаций Еврокомиссии и дорожных карт в сферах верховенства права, реформы госуправления, демократических институтов и защиты прав национальных меньшинств.
Президент Владимир Зеленский заявил, что прогресс Украины на пути в ЕС стал возможным благодаря усилиям миллионов граждан. Он отметил, что нынешний отчет Еврокомиссии подтверждает уверенное движение Украины к членству и готовность открыть кластеры 1, 2 и 6.
Зеленский подчеркнул, что даже во время полномасштабной войны страна продолжает внедрять европейские стандарты. Он также призвал ЕС к решительным действиям для устранения искусственных препятствий на пути Украины.
Глава государства отметил, что единство и сила необходимы для успеха европейского проекта и обеспечения мира и безопасности, и подчеркнул готовность Украины работать вместе для укрепления Европы.
Водочас, премьер-министр Юлия Свириденко отметила, что обнародованный сегодня документ подтверждает: Украина демонстрирует устойчивый и последовательный прогресс на пути к членству в ЕС, и это - лучший результат за последние три года.
"Курс на членство в ЕС - среди главных приоритетов Президента, Верховной Рады и Правительства. Мы уверенно движемся к членству в Европейском Союзе. Это цель, которая почти 13 лет назад вывела миллионы украинцев на майданы, которую мы отстояли и закрепили в Конституции", - подчеркнула она.
Европейский Союз до сих пор не может официально начать переговоры по вступлению Украины из-за блокирования со стороны Будапешта. Правительство Венгрии, которое сохраняет пророссийскую позицию, наложило вето на старт переговорного процесса.
Накануне стало известно, что Европейская комиссия в ближайшее время обнародует отчет о прогрессе Украины и других государств-кандидатов. По предварительным ожиданиям, оценка Украины в документе будет "преимущественно положительной".