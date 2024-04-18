Украина из-за промедления Запада потратила на оружие 4 млрд долларов из госбюджета, - глава Минфина

Сегодня в Вашингтоне Марченко вместе с президентом Владимиром Зеленским (по видеосвязи) и премьер-министром Денисом Шмигалем принял участие в пятом министерском круглом столе Всемирного банка и МВФ.

Это событие посвящено исключительно Украине. На нем собираются министры финансов, а также руководство ведущих международных финансовых организаций.

Партнеры, по словам Марченко, заверили Украину в поддержке. Он выразил надежду, что это найдет воплощение в конкретных действиях.

В своем выступлении министр отметил сложную ситуацию, в которой оказалась Украина в начале года из-за недостаточного количества финансирования и вооружения. Финансовую стабильность, по его словам, помогла сохранить эффективная политика Кабмина.

"4 млрд долларов США - именно такой объем средств на закупку вооружения потратило Правительство, в условиях когда не хватало обещанных партнерами снарядов и оружия. И это имеет негативные последствия для бюджета", - сказал Марченко.

Отсутствие или задержка помощи отражается на ситуации на поле боя, а также снижает экономический потенциал Украины, подчеркнул министр.

Он призвал партнеров ускорить поиск механизма использования замороженных российских активов в пользу Украины.

"Для победы нам критически необходимо уравнять военные ресурсы с ресурсами агрессора", – сказал Марченко.

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