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Украина из-за промедления Запада потратила на оружие 4 млрд долларов из госбюджета, - глава Минфина

Фото: Министр финансов Сергей Марченко (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Правительство Украины вынуждено было потратить 4 млрд долларов на закупку вооружения из-за нехватки обещанных партнерами снарядов и оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра финансов Сергея Марченко.

Сегодня в Вашингтоне Марченко вместе с президентом Владимиром Зеленским (по видеосвязи) и премьер-министром Денисом Шмигалем принял участие в пятом министерском круглом столе Всемирного банка и МВФ.

Это событие посвящено исключительно Украине. На нем собираются министры финансов, а также руководство ведущих международных финансовых организаций.

Партнеры, по словам Марченко, заверили Украину в поддержке. Он выразил надежду, что это найдет воплощение в конкретных действиях.

В своем выступлении министр отметил сложную ситуацию, в которой оказалась Украина в начале года из-за недостаточного количества финансирования и вооружения. Финансовую стабильность, по его словам, помогла сохранить эффективная политика Кабмина.

"4 млрд долларов США - именно такой объем средств на закупку вооружения потратило Правительство, в условиях когда не хватало обещанных партнерами снарядов и оружия. И это имеет негативные последствия для бюджета", - сказал Марченко.

Отсутствие или задержка помощи отражается на ситуации на поле боя, а также снижает экономический потенциал Украины, подчеркнул министр.

Он призвал партнеров ускорить поиск механизма использования замороженных российских активов в пользу Украины.

"Для победы нам критически необходимо уравнять военные ресурсы с ресурсами агрессора", – сказал Марченко.

Проблема с военной помощью от США

Американский Сенат поддержал законопроект, предусматривающий финансирование помощи Украине более чем на 60 млрд долларов, еще 13 февраля.

Однако Палата представителей его так и не приняла из-за противодействия части конгрессменов-республиканцев.

Несколько дней назад, после атаки Ирана на Израиль, спикер Палаты представителей Майк Джонсон решил разделить принятый Сенатом законопроект, который, кроме Украины, предусматривал помощь также Израилю и Тайваню, на четыре отдельных проекта.

Сегодня Джонсон представил текст инициативы по финансированию помощи Украине.

Президент США Джо Байден сегодня пообещал "немедленно подписать" законопроекты, хотя изначально воспринял эту идею критически.

Голосование в Палате представителей должно состояться в эту субботу, 20 апреля.

Подробно о законодательной инициативе Джонсона читайте в материале РБК-Украина.

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