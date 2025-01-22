Украина из-за войны потеряла четверть посевных площадей, - эксперт

"По оценкам Всемирного банка, прямые и косвенные потери для сельского хозяйства за годы войны достигают более 80 млрд долларов. Это инфраструктура, производственные мощности, активы для хранения зерна и тому подобное. Мы видим существенное влияние на железнодорожную и портовую инфраструктуру. Также мы потеряли около 25% посевных площадей", - сказал он.

По его словам, с осени прошлого года, в период активного экспорта украинского зерна, россияне максимально пытаются помешать этому, нанося удары по инфраструктуре портов Черного моря.

"Это основной наш маршрут, по которому мы экспортируем 90% сельскохозяйственной продукции, от его функционирования зависит очень многое. Это очень чувствительный момент. Они (россияне - ред.) знают об этом, пользуются этим и поэтому наряду с ударами по энергетике, они бьют и по портовой инфраструктуре", - сказал Олег Хоменко.

Эти действия врага, кроме прямых повреждений, приводят к росту стоимости услуг страховых компаний, которые обслуживают морские перевозки.

Война подкосила объемы урожая, но аграриям удалось понемногу нарастить экспорт зерновых. По данным Министерства аграрной политики и продовольствия, урожай зерновых, зернобобовых и масличных культур в 2022 году сократился по сравнению с довоенным 2021 годом на 37% - до 67,7 млн тонн, в 2023 году удалось улучшить ситуацию и собрать 81,6 млн тонн, а по состоянию на 8 ноября 2024 года объем урожая составил 68,9 млн тонн.

инфографика РБК-Украина