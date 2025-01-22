Подняться из руин. Как война ударила по экономике Украины и сколько потерял бизнес

Украина потеряла сотни предприятий и тысячи гектаров земель за время войны с Россией. Производство стали сократилось втрое, фонд посевных площадей - на четверть, полученные убытки оцениваются в десятки миллиардов долларов. Какие еще потери понес бизнес за почти три года войны - в материале журналиста РБК-Украина Дмитрия Сидорова.

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По оценкам Киевской школы экономики (КШЭ), прямые убытки украинской экономики от войны составили около 88 млрд долларов. Это сумма без учета потери жилья, доступа к образовательным, медицинским и другим социальным услугам.

"Враг также ведет войну против экономики Украины. Самые большие потери - это активы нашей промышленности, это часть сельскохозяйственной земли, которая оказалась под оккупацией, и, конечно, мы потеряли много энергетических объектов", - говорит РБК-Украина Владимир Власюк, директор госкомпании "Укрпромвнешэкспертиза", которая проводит маркетинговые и аналитические исследования в области экономики.

Самый большой удар - по промышленности

Среди отраслей промышленности больше всего пострадала металлургия, говорится в отчете КШЭ. Подверглись существенным разрушениям и оказались под временной оккупацией три крупных металлургических предприятия - "Азовсталь", "ММК им. Ильича" и Авдеевский коксохимический завод. Все три предприятия входят в группу "Метинвест" Рината Ахметова.

До начала полномасштабной войны "Азовсталь" и "ММК им. Ильича" производили около 9-9,5 млн тонн стали в год и ежегодно экспортировали эту продукцию на сумму около 5 млрд долларов, обращает внимание Владимир Власюк. "Наш довоенный экспорт всех товаров составлял около 60 млрд долларов в год, поэтому потеря 5 млрд долларов - это довольно большая доля", - добавил спикер.

Под угрозой захвата на сегодня находится г. Покровск в Донецкой области, в котором расположено единственное в Украине предприятие "Шахтоуправление "Покровское" по добыче коксующегося угля, который необходим для работы металлургии. 14 января группа "Метинвест" сообщила, что приостанавливает добычу коксующегося угля из-за ухудшения безопасности для работников.

В компании отметили, что для обеспечения своих предприятий коксующимся углем предварительно были созданы запасы на металлургических заводах, планируются поставки от других добытчиков, а также "Метинвест" будет поставлять уголь от своей дочерней угледобывающей компании United Coal Company, которая работает в США. Использование импортируемого коксующегося угля увеличит себестоимость украинской металлопродукции и снизит ее конкурентную позицию на мировом рынке.

Говоря о последней, следует отметить, что по данным Всемирной ассоциации производителей стали Wordsteel Association, в течение довоенных 2019-2021 годов Украина ежегодно производила 20-21 млн тонн стали и занимала 12-14 места в мировом рейтинге. В результате войны производство стали сократилось в 3,5 раза.

В 2022-2023 годах наша металлургия ежегодно выплавляла 6,2-6,3 млн тонн и занимала 24-25 места в общемировом зачете. По данным ассоциации "Укрметаллургпром", в 2024 году Украина смогла произвести 7,6 млн тонн стали, что на 22% больше 2023 года, производство чугуна увеличилось на 18% - до 7 млн тонн, а объем изготовления металлопроката на 16% - до 6,2 млн тонн.

Украина постепенно восстанавливает объемы производства стали и чугуна на уцелевших заводах (инфографика РБК-Украина)

"Это позитивная тенденция, но она, к сожалению, не в полной мере отражает состояние отрасли. Те, предприятия, которые остаются на подконтрольных территориях (Interpipe, "АрселорМиттал Кривой Рог", "Запорожсталь"), производят продукции меньше, чем до полномасштабного вторжения. В 2023 году они произвели где-то на уровне 50% от показателя 2021 года. На это влияет ряд факторов, это и безопасностный, и перебои с электроснабжением и водой. Упали глобальные цены на железорудное сырье и на сталь", - пояснил РБК-Украина президент ассоциации "Укрметаллургпром" Александр Каленков. Эксперт добавил, что самыми большими сдерживающими факторами для дальнейшего восстановления производства стали являются увеличение цен на электроэнергию и железнодорожные перевозки, а также упомянутая остановка добычи коксующегося угля.

Кроме того, как отметил Каленков, существенно выросла себестоимость производства внутри страны. Цена на электроэнергию в долларах выросла на 94%, напомнил он. Тариф на передачу электроэнергии уже в 2025 году по сравнению с 2024 годом вырос на 30% - до 686,23 грн/МВт-ч. К тому же для бизнеса подорожали железнодорожные перевозки - для железной руды и угля в 1,2-1,3 раза. Едва ли не единственный положительный фактор, который сработал в прошлом году - это "открытие моря".

"Морской путь начал активно работать с октября-ноября 2023 года. По результатам 2024 года мы вышли на результат 7,6 млн тонн стали, но если бы все наши предприятия на контролируемой территории произвели тот объем, который был в 2021 году, мы бы получили 10,5-11 млн тонн", - пояснил президент ассоциации "Укрметаллургпром".

От войны пострадала смежная к металлургии - ферросплавная отрасль. Производство ферросплавов - это электрометаллургия, соответственно, такие предприятия расположены, как правило, возле крупных электростанций и требуют много электроэнергии для своей работы, рассказал изданию исполнительный директор "Украинской ассоциации производителей ферросплавов и другой электрометаллургической продукции" Сергей Кудрявцев. Удары по энергетической инфраструктуре, по его словам, очень негативно влияют на их работу. Также вызванные войной логистические ограничения значительно усложняют экспорт готовой продукции и импорт руды из Австралии и Африки.

"На сегодня ряд ферросплавных предприятий работают на таком уровне, чтобы сохранить персонал. О масштабном экспорте или внутреннем рынке речь не идет", - сказал Кудрявцев, добавив, что даже работа морского пути не спасает ситуацию для ферросплавной отрасли, поскольку партии на экспорт невелики и они не покрывают затрат на морскую логистику. На сегодня украинские ферросплавы попадают в Европу железнодорожным сообщением.

Говоря о потерях промышленного комплекса, стоит упомянуть о захвате россиянами химических предприятий, таких как завод "Бензол" в Бахмуте, Северодонецкий "Азот", а также предприятий пищевой промышленности, в частности производителя поваренной соли "Артемсоль" (г. Соледар в Донецкой области) и завод шампанских вин в том же Бахмуте (компания Artwinery).

Российская агрессия наиболее ударила по промышленно развитым регионам Украины (инфографика РБК-Украина)

"Война повлияла на структуру экономики, выросла доля государственного управления. В то же время доля перерабатывающей промышленности в формировании ВВП, которая до войны составляла 10,1-10,3% уменьшилась до 8,2%. Для сравнения, эта доля в Польше составляет 18%, в Турции - 23%. Поэтому, доля промышленности на сегодня очень мала, а именно перерабатывающая промышленность - это основа экономики", - прокомментировал Владимир Власюк.

Убытки агросектора

Из-за войны Украина стала самой заминированной страной мира. Эта проблема напрямую касается работы аграрно-промышленного комплекса, основным производственным ресурсом которого являются плодородные почвы.

"По оценкам Всемирного банка, прямые и косвенные потери для сельского хозяйства за годы войны достигают более 80 млрд долларов. Это инфраструктура, производственные мощности, активы для хранения зерна и тому подобное. Мы видим существенное влияние на железнодорожную и портовую инфраструктуру. Также мы потеряли около 25% посевных площадей", - сказал РБК-Украина генеральный директор ассоциации "Украинский аграрный клуб" Олег Хоменко.

По его словам, с осени прошлого года, в период активного экспорта украинского зерна, россияне максимально пытаются помешать этому, нанося удары по инфраструктуре портов Черного моря.

"Это основной наш маршрут, по которому мы экспортируем 90% сельскохозяйственной продукции, от его функционирования зависит очень многое. Это очень чувствительный момент. Они (россияне - ред.) знают об этом, пользуются этим и поэтому наряду с ударами по энергетике, они бьют и по портовой инфраструктуре", - сказал Олег Хоменко. Эти действия врага, кроме прямых повреждений, приводят к росту стоимости услуг страховых компаний, которые обслуживают морские перевозки.

Война подкосила объемы урожая, но аграриям удалось понемногу нарастить экспорт зерновых. По данным Министерства аграрной политики и продовольствия, урожай зерновых, зернобобовых и масличных культур в 2022 году сократился по сравнению с довоенным 2021 годом на 37% - до 67,7 млн тонн, в 2023 году удалось улучшить ситуацию и собрать 81,6 млн тонн, а по состоянию на 8 ноября 2024 года объем урожая составил 68,9 млн тонн.

В 2024 году несколько сократился урожай зерновых и масличных культур (инфографика РБК-Украина)

Согласно информации Государственной таможенной службы, на которые ссылается Минагрополитики, экспорт зерновых и зернобобовых культур в течение 2021-2024 годов рос. В 2021-2022 маркетинговом году (1 июля 2021 года - 30 июня 2022 года) экспорт составил 48,4 млн тонн, в 2022-2023 маркетинговом году - 49,2 млн тонн, а за аналогичный период 2023-2024 годов объемы поставок на внешний рынок увеличились до 50,8 млн тонн.

Украина с начала полномасштабной войны постепенно увеличивает экспорт зерновых и зернобобовых культур (инфографика РБК-Украина)

Потери инфраструктуры

За почти три года войны также пострадали сети ритейлеров. В Ассоциации ритейлеров говорят, что значительные потери понесли сети АТБ, "Сильпо" и "Эпицентр".

"Из-за войны потеряно 10 торговых центров сети "Эпицентр", а это почти 200 тысяч квадратных метров площади, и более чем на 2 млрд гривен товаров, которые находились в тех торговых центрах", - привели пример в ассоциации, добавив, что с начала вторжения были уничтожены 31 торговая точка сети АТБ, а 79 точек остались на временно оккупированных территориях. Воздушные атаки россиян продолжают наносить ущерб сетям ритейлеров. В частности, 20 декабря 2024 года в результате атаки БПЛА был разрушен один из складов сети "Сильпо", возникший пожар уничтожил товаров на сумму более 400 млн гривен.

Также существенные потери понес туристический бизнес и транспортная отрасль, например, хозяйство "Укрзализныци", мостовая инфраструктура. А закрытие воздушного пространства полностью остановило работу авиаотрасли.

Фото: Одним из символов потерь в войне стал разрушенный самолет Ан-225 "Мрия" (Виталий Носач, РБК-Украина)

"С началом боевых действий авиационное пространство над Украиной было мгновенно закрыто, и авиационное сообщение прекращено. Одновременно, российские войска начали активные ракетные обстрелы всех ключевых аэродромов Украины, пытаясь лишить ее возможности обеспечивать противовоздушную оборону. Как следствие, из 35 аэродромов было повреждено 19, в том числе 12 гражданских и 7 аэродромов двойного назначения (без учета военных аэродромов). Часть аэродромов подверглась по несколько повторных обстрелов... По предварительным подсчетам, общий объем повреждений авиационной отрасли составляет около 2,04 млрд долларов", - говорится в отчете Киевской школы экономики.

Одним из ключевых объектов атак стала энергетическая инфраструктура. Всем известны факты захвата Запорожской АЭС, подрыва Каховской ГЭС, масштабные удары по ТЭС, ТЭЦ и электрическим сетям. Вместе с тем, пострадала и газодобывающая отрасль. С начала войны были захвачены или вынужденно остановили работу ряд газодобывающих активов.

"90% добычи газа сконцентрировано в Полтавской и Харьковской областях, также есть добыча в Донецкой и Луганской областях. К сожалению, в оккупации оказались объекты, на которых добывали газ или на которых планировалась добыча, часть пострадали в результате обстрелов, часть находится близко у линии фронта. В 2022 году в течение полугода была оккупирована часть Харьковщины, что повлияло на показатели газодобычи, но после освобождения добыча была восстановлена", - рассказал РБК-Украина исполнительный директор "Ассоциации газодобывающих компаний Украины" Артем Петренко.

Война крайне негативно повлияла на угольную отрасль, в частности на государственные шахты, где положение дел и до того было ужасное. Во-первых, были оккупированы ряд шахт на Донбассе, во-вторых, существенно снизились объемы закупки энергетического угля со стороны тепловой генерации из-за повреждения энергоблоков ТЭС. Падение реализации угля наполнило склады шахт и осложнило финансовую ситуацию государственного угледобывающего сектора.

Адаптация бизнеса

Для противодействия последствиям российских атак бизнес осуществляет релокацию производства и персонала. Для определенных отраслей этот процесс затруднен, например, агробизнес привязан к земле, однако многие другие компании имеют такую возможность. Например, энергетическая компания "Ветряные парки Украины" в 2022-2023 годах вывезла оборудование для изготовления ветротурбин из Краматорска в Закарпатскую область, развернула новое производство и уже начала строить первую ветроэлектростанцию на Западной Украине. Компания "Филип Моррис Украина" вынужденно остановила работу фабрики по производству сигарет в Харьковской области и в мае 2024 года открыла новую фабрику во Львовской области.

"В 2024 году мы установили по плану пять производственных линий, из которых три уже введены в эксплуатацию. Плановая производственная мощность этих линий составляет 10 млрд штук сигарет в год, однако объемы производства в 2025 году зависят от конъюнктуры рынка. На новой фабрике создано 250 рабочих мест, на которые уже полностью переведены работники с харьковского предприятия компании", - сообщили в "Филип Моррис Украина" в комментарии для РБК-Украина.

По информации Ассоциации ритейлеров Украины, сеть АТБ перенесла часть своих логистических операций в центральные и западные области. Многие сети создают новые логистические маршруты для обеспечения непрерывной поставки товаров.

Как уже упоминалось, важным фактором восстановления национальной экономики стал морской коридор в Черном море, который полноценно заработал с августа 2023 года и позволил обеспечить существенные объемы экспорта зерна и металлопродукции.

Фото: Морской коридор обеспечивает большую долю экспорта украинского зерна на мировой рынок (Getty Images)

"У нас работает морской маршрут, через который увеличился экспорт железной руды, металлопроката и зерна. Произошла диверсификация поставок на рынок Европы. Наш бизнес адаптировался... То, что нашим ВСУ удалось сделать с вражеским флотом - это было круто, это играет очень важную роль, ведь основные наши грузы на экспорт идут морем", - отметил Владимир Власюк.

Война нанесла колоссальный ущерб для украинской экономики, восстановить такие производственные мощности, которые будут эквивалентны, например, мариупольским металлургическим заводам весьма непросто. На разминирование территорий, включая сельскохозяйственные земли, уйдут десятки лет. Но важно, что реальный сектор адаптируется к условиям военного времени, не дожидаясь завершения войны.

Особую роль для поддержания экономики и постепенного восстановления отраслей сыграло открытие морского коридора, благодаря успешным операциям Сил обороны в акватории Черного моря. Эти достижения реального сектора дают основания для осторожного вывода, что в этом году бизнесу удастся увеличить и производство, и экспорт основной продукции.