Украина ждет от ЕК рамочные условия для вступительных переговоров в этом месяце, - Шмыгаль

Украина ожидает, что Европейская комиссия представит рамочные условия для переговоров о вступлении нашей страны в Евросоюз уже в этом месяце.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.
Шмыгаль рассказал, что сегодня, 8 марта, провел в Киеве встречу с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом.
По его словам, для обсуждения и общей работы есть очень много вопросов.
"Украина быстро двигается к членству в ЕС. Ожидаем переговорную рамку со стороны Еврокомиссии уже в этом месяце", - подчеркнул премьер.
Он также поблагодарил европейских лидеров за историческое решение насчет начала вступительных переговоров с Украиной.
Напомним, в декабря прошлого года лидеры стран Европейского союза в ходе саммита одобрили решение о начале переговоров с Украиной о членстве в блоке.
Фактически вступительные переговоры еще не начались. Для этого, в частности, необходимо, чтобы Еврокомиссия сформировала рамочные условия.
Еще 9 февраля спикер Еврокомиссии Ана Писонеро заявляла о том, что ЕК должна представить рамочные условия в течение ближайших недель. Прошел уже месяц, но этого так и не случилось.
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