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Украина ждет от ЕК рамочные условия для вступительных переговоров в этом месяце, - Шмыгаль

Фото: Денис Шмыгаль, премьер Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина ожидает, что Европейская комиссия представит рамочные условия для переговоров о вступлении нашей страны в Евросоюз уже в этом месяце.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.

Шмыгаль рассказал, что сегодня, 8 марта, провел в Киеве встречу с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом. 

 

По его словам, для обсуждения и общей работы есть очень много вопросов. 

"Украина быстро двигается к членству в ЕС. Ожидаем переговорную рамку со стороны Еврокомиссии уже в этом месяце", - подчеркнул премьер. 

Он также поблагодарил европейских лидеров за историческое решение насчет начала вступительных переговоров с Украиной. 

Вступительные переговоры

Напомним, в декабря прошлого года лидеры стран Европейского союза в ходе саммита одобрили решение о начале переговоров с Украиной о членстве в блоке. 

Фактически вступительные переговоры еще не начались. Для этого, в частности, необходимо, чтобы Еврокомиссия сформировала рамочные условия. 

Еще 9 февраля спикер Еврокомиссии Ана Писонеро заявляла о том, что ЕК должна представить рамочные условия в течение ближайших недель. Прошел уже месяц, но этого так и не случилось. 

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ЕврокомиссияЕвросоюзДенис ШмыгальВступление в ЕС