Украина ждет от ЕК рамочные условия для вступительных переговоров в этом месяце, - Шмыгаль

Шмыгаль рассказал, что сегодня, 8 марта, провел в Киеве встречу с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом.

По его словам, для обсуждения и общей работы есть очень много вопросов.

"Украина быстро двигается к членству в ЕС. Ожидаем переговорную рамку со стороны Еврокомиссии уже в этом месяце", - подчеркнул премьер.

Он также поблагодарил европейских лидеров за историческое решение насчет начала вступительных переговоров с Украиной.

Вступительные переговоры

Напомним, в декабря прошлого года лидеры стран Европейского союза в ходе саммита одобрили решение о начале переговоров с Украиной о членстве в блоке.

Фактически вступительные переговоры еще не начались. Для этого, в частности, необходимо, чтобы Еврокомиссия сформировала рамочные условия.

Еще 9 февраля спикер Еврокомиссии Ана Писонеро заявляла о том, что ЕК должна представить рамочные условия в течение ближайших недель. Прошел уже месяц, но этого так и не случилось.