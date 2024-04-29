"Украина - часть Европы". В Германии выступили за скорейшее расширение ЕС

В Германии выступа/т за скорейшее вступление в ЕС новых стран. Берлин и Брюссель должны активно заниматься расширением блока по политическим и экономическим причинам.

Об этом заявил глава Восточного комитета немецкой экономики Филипп Хаусманн, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Neuen Osnabrücker Zeitung.

"По политическим и экономическим причинам мы должны очень активно подходить к расширению ЕС. Спустя более десяти лет после вступления Хорватии в 2013 году ЕС наконец-то должен быть готов и желать принять новых членов. Однако мы не должны идти на компромисс в вопросах верховенства закона или борьбы с коррупцией, что крайне важно для единого рынка", - заявил он.

Хаусманн подчеркнул, что затянувшийся на десятилетия тупик для стран Западных Балкан подрывает доверие к ЕС, играет на руку другим геополитическим игрокам и в конечном итоге замедляет экономическое развитие в Европе.

"Украина, Молдова, Грузия, Сербия, Черногория, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Албания и Косово являются частью Европы. Мы считаем, что единое экономическое пространство необходимо. Пока неясно, как оно будет организовано в деталях, например, с возможными переходными периодами", - заявил он.

По его словам, расширение ЕС - это не угроза для России, а возможность создать большую зону свободной торговли в Европе.

"К сожалению, сегодня мы очень далеки от этого из-за войны России против Украины", - заявил Хаусманн.

Восточный комитет немецкой экономики (ОАК) - это объединение, представляющее интересы немецкого бизнеса в 29 странах Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии.

ОАК был основан в 1952 году и является одним из старейших и наиболее влиятельных объединений немецких работодателей. В него входят более 400 компаний и организаций, представляющих широкий спектр отраслей немецкой экономики.