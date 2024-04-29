"Украина - часть Европы". В Германии выступили за скорейшее расширение ЕС
В Германии выступа/т за скорейшее вступление в ЕС новых стран. Берлин и Брюссель должны активно заниматься расширением блока по политическим и экономическим причинам.
Об этом заявил глава Восточного комитета немецкой экономики Филипп Хаусманн, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Neuen Osnabrücker Zeitung.
"По политическим и экономическим причинам мы должны очень активно подходить к расширению ЕС. Спустя более десяти лет после вступления Хорватии в 2013 году ЕС наконец-то должен быть готов и желать принять новых членов. Однако мы не должны идти на компромисс в вопросах верховенства закона или борьбы с коррупцией, что крайне важно для единого рынка", - заявил он.
Хаусманн подчеркнул, что затянувшийся на десятилетия тупик для стран Западных Балкан подрывает доверие к ЕС, играет на руку другим геополитическим игрокам и в конечном итоге замедляет экономическое развитие в Европе.
"Украина, Молдова, Грузия, Сербия, Черногория, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Албания и Косово являются частью Европы. Мы считаем, что единое экономическое пространство необходимо. Пока неясно, как оно будет организовано в деталях, например, с возможными переходными периодами", - заявил он.
По его словам, расширение ЕС - это не угроза для России, а возможность создать большую зону свободной торговли в Европе.
"К сожалению, сегодня мы очень далеки от этого из-за войны России против Украины", - заявил Хаусманн.
Восточный комитет немецкой экономики (ОАК) - это объединение, представляющее интересы немецкого бизнеса в 29 странах Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии.
ОАК был основан в 1952 году и является одним из старейших и наиболее влиятельных объединений немецких работодателей. В него входят более 400 компаний и организаций, представляющих широкий спектр отраслей немецкой экономики.
Вступление Украины в ЕС
28 февраля 2022 года Украина подала заявку на членство в ЕС. 23 июня того же года ей был присвоен статус кандидата. Это был исторический шаг, демонстрирующий стремление Украины к более тесной интеграции с Европой и западными ценностями.
В декабре 2023 года на саммите в Брюсселе Европейский совет дал зеленый свет началу переговоров о вступлении Украины в ЕС. Украине предстоит привести свое законодательство в соответствие с высокими стандартами Евросоюза.
Ключевым этапом станет имплементация Acquis communautaire - свода прав и обязанностей, которые должны соблюдать все страны-члены ЕС.
Acquis охватывает 35 тематических разделов: от свободной торговли и интеллектуальной собственности до конкуренции, энергетики, налогообложения, правосудия, образования, культуры, финансового контроля и агросектора.
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