"Україна - частина Європи". У Німеччині виступили за якнайшвидше розширення ЄС
У Німеччині виступають за якнайшвидший вступ до ЄС нових країн. Берлін і Брюссель повинні активно займатися розширенням блоку з політичних та економічних причин.
Про це заявив голова Східного комітету німецької економіки Філіпп Хаусманн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Neuen Osnabrücker Zeitung.
"З політичних та економічних причин ми повинні дуже активно підходити до розширення ЄС. Через понад десять років після вступу Хорватії у 2013 році ЄС нарешті має бути готовим і бажати прийняти нових членів. Однак ми не повинні йти на компроміс у питаннях верховенства закону або боротьби з корупцією, що вкрай важливо для єдиного ринку", - заявив він.
Хаусманн підкреслив, що тривалий на десятиліття глухий кут для країн Західних Балкан підриває довіру до ЄС, грає на руку іншим геополітичним гравцям і зрештою сповільнює економічний розвиток у Європі.
"Україна, Молдова, Грузія, Сербія, Чорногорія, Боснія і Герцеговина, Північна Македонія, Албанія і Косово є частиною Європи. Ми вважаємо, що єдиний економічний простір необхідний. Поки незрозуміло, як він буде організований у деталях, наприклад, з можливими перехідними періодами", - заявив він.
За його словами, розширення ЄС - це не загроза для Росії, а можливість створити велику зону вільної торгівлі в Європі.
"На жаль, сьогодні ми дуже далекі від цього через війну Росії проти України", - заявив Хаусманн.
Східний комітет німецької економіки (ОАК) - це об'єднання, що представляє інтереси німецького бізнесу у 29 країнах Центральної, Східної та Південно-Східної Європи, Південного Кавказу та Центральної Азії.
ОАК було засновано 1952 року, і воно є одним із найстаріших і найвпливовіших об'єднань німецьких роботодавців. До нього входять понад 400 компаній та організацій, що представляють широкий спектр галузей німецької економіки.
Вступ України до ЄС
28 лютого 2022 року Україна подала заявку на членство в ЄС. 23 червня того ж року їй було надано статус кандидата. Це був історичний крок, що демонструє прагнення України до тіснішої інтеграції з Європою і західними цінностями.
У грудні 2023 року на саміті в Брюсселі Європейська рада дала зелене світло початку переговорів про вступ України до ЄС. Україна має привести своє законодавство у відповідність до високих стандартів Євросоюзу.
Ключовим етапом стане імплементація Acquis communautaire - зводу прав і обов'язків, яких мають дотримуватися всі країни-члени ЄС.
Acquis охоплює 35 тематичних розділів: від вільної торгівлі та інтелектуальної власності до конкуренції, енергетики, оподаткування, правосуддя, освіти, культури, фінансового контролю та агросектору.
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