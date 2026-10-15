Украина не будет втянута в дизельное соглашение Трампа и Путина, - Зеленский

"Это выбор президента Трампа (соглашение с Россией - ред.). Не втягивайте нас в какие-либо соглашения по дизельному топливу. Я не хочу участвовать ни в каких подобных "сделках". Если они нас атакуют - мы ответим. Это наше правило. Не втягивайте нас в какие-то дизельные соглашения", - подчеркнул Зеленский.

По словам главы государства, если бы США попросили Украину о помощи в сложившейся ситуации, то Киев бы не отказал, ведь Вашингтон - его союзник.

"Мы, конечно, поможем вам как партнеры. Но мы просим вас об энергетическом перемирии. Если энергетического перемирия не будет - это уже не зависит от вас", - добавил Зеленский.

Он также рассказал, что просил у США о ракетах для Patriot, чтобы защитить гражданское население от российских ударов. Однако получил то, чего не ожидал.

"Это справедливо, если вы дадите мне то, чем можно будет защищаться. Это минимум из того, что я прошу. Нет? Я считаю, что да. И когда я прошу об этом, ваш ответ - блокирование Starlink", - возмутился Зеленский.