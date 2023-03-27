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Украина примет участие в Саммите за демократию, - Зеленский

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Гренландия, Понедельник 27 марта 2023 23:00
Украина примет участие в Саммите за демократию, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украина на этой неделе примет участие в Саммите за демократию по инициативе президента США Джо Байдена.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Уже готовимся к важному международному событию, которое состоится на этой неделе по инициативе президента Байдена и Соединенных Штатов. Саммит за демократию. Украина примет участие. Наша позиция в поддержку свободы прозвучит, как всегда, прочно", - сказал Зеленский.

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