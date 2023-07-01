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Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина будет готова к дипломатии после выхода на границы 1991 года, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Украина будет готова к переговорам после выхода Вооруженных сил на границы 1991 года.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Киеве, сообщает РБК-Украина.

Он отметил, что границы 24 февраля 2022 года - это "не наши границы, там была контактная линия между нами и оккупантами".

"Поэтому мы еще раз подчеркиваем: Украина будет готова к тому или иному формату дипломатии, когда мы будем действительно на наших границах. На наших реальных границах согласно международному праву", - заявил Зеленский.

Контрнаступление ВСУ

За последний месяц защитники начали наступательные действия по нескольким направлениям. По данным Генерального штаба ВСУ, оккупанты сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои.

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщала, что контрнаступление украинских военных идет по плану. По ее словам, на сегодняшний день сверхважной задачей для ВСУ является уничтожение сил врага - войск, техники и командных пунктов. В то же время с точки зрения эффективности контрнаступление идет по плану.

Кроме того, начальник ГУР Кирилл Буданов заявлял, что ВСУ выйдут на границы 1991 года, однако только Бог может дать гарантии, что это произойдет в этом году.

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Владимир ЗеленскийВойна России против Украины