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Буданов верит в деоккупацию Украины до конца года, однако "гарантии может дать только Бог"

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Пятница 30 июня 2023 12:16
Буданов верит в деоккупацию Украины до конца года, однако "гарантии может дать только Бог" Фото: Кирилл Буданов, руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Позиция Украины остается неизменной - Вооруженные силы Украины выйдут на административные границы нашей страны. Однако только Бог может дать гарантии, что это произойдет в текущем году.

Об этом рассказал руководитель Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов, пишет РБК-Украина со ссылкой на его интервью.

"Наша позиция неизменна - мы в любом случае выйдем на административные границы Украины по состоянию на 1991 год. Поэтому мы сделаем все возможное, чтобы это произошло в этом году", - заявил руководитель ГУР.

Отвечая на вопрос, являются ли его слова гарантией полного освобождения Украины до конца года, Буданов отметил, что "в таких вопросах такие гарантии может дать только Бог".

Контрнаступление ВСУ

За последний месяц наши защитники начали наступательные действия по нескольким направлениям. Согласно данным Генерального штаба ВСУ оккупанты сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои.

По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, контрнаступление наших воинов идет по плану. Сегодня важной задачей для ВСУ является уничтожение сил врага - войск, техники и командных пунктов. В то же время с точки зрения эффективности контрнаступление идет по плану.

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