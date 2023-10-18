Украина будет единственным пунктом повестки дня следующего заседания Евросовета, - Мишель

Для Европейского Союза принципиально важно оставаться твердым в поддержке Украины в ее противостоянии российской агрессии, это станет единственным пунктом повестки дня следующего Европейского совета.

Об этом заявил президент Европейского совета Шарль Мишель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter .

Глава Евросовета во время пресс-конференции по итогам виртуального саммита ЕС, посвященного ситуации на Ближнем Востоке, отметил, что Евросоюз должен продолжать оказывать гуманитарную помощь палестинцам и соседним странам, принимающим беженцев, но при этом оставаться решительным и продолжать поддерживать Украину.

"Наша обязанность и ответственность оставаться решительными и продолжать поддерживать Украину, так долго, как это будет необходимо. Мы будем оставаться мобилизованными в этом смысле. Украина будет единственным пунктом повестки дня следующего Европейского совета", - заявил Мишель.

Он добавил, что Российская Федерация без сомнения является одной из стран, которая получает преимущества от серьезной эскалации насилия на Ближнем Востоке и уже начала пользоваться ситуацией, чтобы подпитывать нарративы против Европейского Союза и его партнеров.

Вступление Украины в ЕС

Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз еще в прошлом году. Теперь государство должно выполнить ряд условий для того, чтобы стать полноправным членом блока.

По состоянию на конец июня Украина выполнила два из семи условий, необходимых для начала переговоров, а в конце сентября премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что государство завершает выполнение всех рекомендаций Еврокомиссии на правительственном уровне.

Отметим, что в украинском правительстве рассчитывали на положительный отчет Еврокомиссии и рекомендацию начать переговоры по вступлению уже в 2023 году. Президент Украины Владимир Зеленский также заявлял, что государство может начать переговоры по вступлению в ЕС уже в этом году.

Больше о прогнозах того, когда могут начаться переговоры о вступлении Украины в ЕС и что может этому помешать – в материале РБК-Украина.