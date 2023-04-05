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Украина будет бескомпромиссной на пути к членству в НАТО, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Союзникам не нужно искать альтернативу вступлению Украины в НАТО, ведь наше государство будет бескомпромиссным на этом пути.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского во время пресс-конференции с польским лидером Анджеем Дудой в Варшаве.

"Украина страна теплая, дружественная, но в этой войне - бескомпромиссная в том, что мы не отдадим нашу землю, свободу, наших детей и не отдадим свою независимость", - сказал он.

Зеленский заверил, что наша страна так же бескомпромиссна в дружбе и считает Польшу реальным другом - не только союзником, а другом навеки.

Лидер Украины подчеркнул, что президент Польши Анджей Дуда был также бескомпромиссным, когда поддержал наше государство на пути в ЕС. Зеленский отметил, что Украина получила кандидатство благодаря многим партнерам, но, прежде всего, благодаря Польше.

"Так же я хотел бы сказать и передать всем нашим партнерам, которые постоянно ищут компромиссы для Украины на пути в НАТО, что и в этом вопросе Украина будет бескомпромиссной и я благодарен, что на этом пути с нами Польша", - добавил президент.

Напомним, WSJ сообщало, что вопрос членства Украины в НАТО снят с повестки дня.

При этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что саммит НАТО в Вильнюсе - это возможность Альянса исправить ошибки Бухареста в 2008 году. Так, повторение того, что двери НАТО остаются открытыми, будет недостаточным для Украины.

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