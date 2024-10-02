Украина – Бразилия: где смотреть и прогноз на полуфинал футзального ЧМ-2024

Матч Украина – Бразилия состоится 2 октября в Ташкенте. Поединок примет "Хумо Арена". Стартовый свисток встречи прозвучит в 18.00 по киевскому времени.

Где смотреть матч Украина – Бразилия

Официальный транслятор турнира – "Суспильне" – покажет поединок в прямом эфире. Региональные телеканалы "Суспильного" ("Суспильне Киев", "Суспильне Тернополь" и т. д.) и телеканал "Суспильне Спорт" будут транслировать матч в прямом эфире в цифровом вещании Т2. В сети поединок покажет одноименная платформа в прямом эфире. Посмотреть матча на YouTube можно непосредственно в этой новости.

Прогноз букмекеров на матч Украина – Бразилия

Для букмекеров Favbet безусловным фаворитом противостояния стали латиноамериканцы. На победу сборной Бразилии принимают ставки со скромным коэффициентом 1,16. Вероятный успех "сине-желтых" оценили потрясающим баллом 12,00. Даже ничья в основное время более вероятна – кэф 8,10.

Ставка на проход команды Александра Косенко в финал предложена с коэффициентом 7,30. На аналогичный вариант для бразильских футзалистов заложили показательный кэф 1,07. Смелой идеей будет поставить на победу сборной Украины с преимуществом в один мяч с перспективным баллом 6,00.

Составь команды на матч Украина – Бразилия

Украина: Цыпун, Сухов, Савенко; Мельник, Жук, Микитюк, Семенченко, Чернявский, Абакшин, Зварыч, Фаренюк, Корсун, Шотурма

Бразилия: Гуитта, Ронкальо, Виллиан, Марлон, Негинью, Марсель, Диего, Марсенио, Леандро Лино, Пито, Феррао, Артур, Рафа, Фелипе Валерио

"Сине-желтые" подходят к полуфиналу с четырьмя победами подряд. После неудачного старта Мундиаля против сборной Аргентины (1:7) подопечные Косенко одержали две победы на групповом этапе – над Анголой (7:2) и Афганистаном (4:1). В свою очередь в плей-офф украинские футзалисты выбили Нидерланды (3:1) и Венесуэлу (9:4).

Тем временем пентакампеоны мира выиграли все 5 поединков на ЧМ-2024. В квартете B сборная Бразилии камня на камне не оставила от Кубы (10:0), Хорватии (8:1) и Таиланда (9:1). В рамках 1/8 финала латиноамериканцы разобрались со сборной Коста-Рики (5:0), а в четвертьфинале команда Маркиньоса Шавьера одолела Марокко (3:1).

Турнирные пути команд впервые пересеклись на дебютном для Украины ЧМ-1996. Тогда на втором групповом этапе "сине-желтые" с Косенко в составе свели поединок вничью (2:2). В следующих трех матчах победы одержали бразильцы. В частности, на Мундиале-2016 сборная Бразилии обыграла украинских футзалистов на групповом этапе (3:1).