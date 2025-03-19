Украина не будет участвовать в переговорах США и РФ в Саудовской Аравии, - Подоляк

Делегация от Украины не планирует участвовать в предстоящих переговорах между США и Россией, которые должны состояться 23 марта в Саудовской Аравии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, которое цитирует The Guardian .

По словам Подоляка, запланированные на воскресенье в Саудовской Аравии переговоры ожидаются как двусторонние между США и Россией. Поэтому пока Украина не собирается в них участвовать.

В то же время Подоляк добавил, что стоит дождаться результатов разговора президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским. После этого станет понятно, когда могут состояться дальнейшие переговоры с участием Украины.

"Главное - осознать, как Трамп видит результаты своей беседы с Путиным, и сделать соответствующие выводы. Президент (Зеленский - ред.) хочет полностью понять ее содержание от Трампа", - добавил советник руководителя ОП.

Вспоминая предыдущую встречу Трампа и Зеленского в Белом доме, которая прошла не слишком удачно, Подоляк отметил: "Это был достаточно эмоциональный разговор в Овальном кабинете, который показал, что противоречия накопились.

Эти противоречия, по его словам, были вынесены на переговорный стол в Саудовской Аравии во время встречи США и Украины, и очень быстро были налажены как официальные, так и неофициальные коммуникации.

Переговоры США и России

Напомним, сегодня стало известно, что США и Россия продолжат переговоры о прекращении огня в Украине в ближайшие дни. Встреча сторон состоится в Саудовской Аравии. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц.

Уолтц заявил, что договорился со своим российским коллегой Юрием Ушаковым о том, что стороны проведут дальнейшие переговоры в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Встреча, по его словам, будет направлена на "расширение частичного прекращения огня", которого американский президент США Дональд Трамп добился от России.

Путин и Трамп вчера обсуждали урегулирование войны России против Украины. Диктатор фактически отказался от предложения Вашингтона о полном прекращении, выдвинув для этого невыполнимые условия.

При этом глава Кремля якобы согласился прекратить атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру.