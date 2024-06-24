Украина – Бельгия: прогноз на матч Евро-2024

Матч Украина – Бельгия состоится 26 июня в Штутгарте. Поединок примет "Штутгарт Арена". Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:00.

Австрийская контора Bwin определила "красных дьяволов" однозначным фаворитом противостояния. На победу команды Доменико Тедеско можно поставить со скромным коэффициентом 1,68. На вероятный же успех "сине-желтых" заложили кэф 4,75. Даже ничья стала вероятнее с баллом 4,00.

Любители острых ощущений с нотками патриотизма рассмотрят вариант на ставку с минимальной победой сборной Украины. Коэффициент на такой итог составил приличные 13,50. Еще более интересна идея заложиться на победу подопечных Сергея Реброва в каждом из таймов с кэфом 16,50.

Очевидно, на фарт украинские специалисты Favbet заложили еще более высокий коэффициент на победу Украины. Потенциальный успех "сине-желтых" оценили баллом 5,20. Ничья и здесь более реальна – кэф 4,05. В свою очередь коэффициент на победу сборной Бельгии составил скромные 1,69.

Персональные фанаты Михаила Мудрика могут заложиться на премьерный гол своего любимца на Евро-2024. Коэффициент на забитый вингером лондонского "Челси" мяч составил 6,00. Нестандартная ставка на "главного бомбардира" чемпионата – автогол – увеличит выигрыш в 18 раз.