Украина - Бельгия. Кто победит и почему: прогноз на матч Лиги наций

В первом поединке в 2025 году сборная Украины встретится с командой Бельгии в плей-офф Лиги наций УЕФА.

Поединки Лиги наций состоятся 20 марта в испанской Мурсии (номинально домашний для Украины) и 23 марта в бельгийском Генке. Начало обеих встреч в 21:45.

Заняв второе место в группе B1 Лиги наций, "сине-желтые" вышли в плей-офф за право играть в дивизионе A. Соперником стала сборная Бельгии, которая в свою очередь финишировала третьей в группе А2.

Стадион "Нуэва Кондомина" был счастливым для молодежной сборной Украины (фото: УАФ)

Испанский "дом" Украины

"Сине-желтые" впервые проведут домашний поединок в Испании. До этого с начала полномасштабного вторжения Украина принимала соперников в Польше, Словакии, Чехии и Германии.

Стадион "Нуэва Кондомина" в городе Мурсия на юго-востоке Испании рассчитан на 31 179 зрителей. Это домашняя арена клуба "Реал Мурсия", который выступает в третьем дивизионе местного футбола.

Среди причин такого выбора называют: качественное поле, благоприятные погодные условия в марте, возможность привлечь украинских болельщиков в Испании, соответствующий уровень стадиона и более низкая стоимость его аренды.

К тому же, именно в Мурсии молодежная сборная Украины успешно проводила отборочные матчи чемпионата Европы-2025. Очевидно, сотрудничеством все остались довольны.

Главным арбитром встречи будет швейцарец Сандро Шерер. Ассистировать ему будут соотечественники Стефан Де Алмейда и Йонас Эрни. За систему VAR будет отвечать Федаи Сан, а его помощником станет Лукас Фендрих. Четвертым арбитром назначен Лионель Чуди, также из Швейцарии.

Сандро Шерер хорошо знаком украинским болельщикам. Летом 2024 года он судил квалификационный матч Лиги чемпионов между "Динамо" и "Зальцбургом", где киевляне проиграли 0:2 и не смогли выйти в основной этап. Кроме того, в январе этого года арбитр работал на игре "Шахтера" с французским "Брестом" в Лиге чемпионов. Тот матч завершился в пользу украинского клуба - 2:0.

Для Реброва матчи с Бельгией - серьезный экзамен (фото: УАФ)

Украина: минус три и восемь - под вопросом

К подготовке тренерский штаб Сергея Реброва подошел очень серьезно. Ради национальной команды сместили матчи 21-го тура УПЛ с участием клубов, где есть сборники. Благодаря этому уже 13 марта 15 футболистов из украинского чемпионата провели первую тренировку в Испании. Для сравнения, некоторые игроки сборной Бельгии в этот день были задействованы в матчах еврокубков, а на выходные - проводили поединки в национальных чемпионатах.

Впрочем, такая же программа была и у украинских легионеров. В частности, Артем Довбик и Роман Яремчук 13 марта приняли участие в матчах Лиги Европы, а Довбик потом еще провел матч в Серии А против "Кальяри". В уик-энд были задействованы в клубах также: Забарный, Миколенко, Ярмолюк, Таловеров, Цыганков и Трубин. Зинченко с Луниным на поле не выходили, но были заявках своих клубов на поединки.

Перед матчем с Бельгией сборная Украины понесла три кадровые потери. Сначала "вылетел" Максим Таловеров, у которого обнаружили травму подколенного сустава. Защитника "Плимута" отправили обратно в Англию, где его восстановлением будет заниматься клубный медицинский персонал. А на замену срочно вызвали Александра Сватка из американского "Остина".

Накануне поединка появилась информация о вирусном заболевании Артема Довбика. Это подтвердил на пресс-конференции и Ребров. Главный тренер заверил, что врачи команды делают все возможное, чтобы футболист сыграл. Но в заявке на матч фамилия форварда "Ромы" отсутствовала. Также в список исполнителей, которые могут сыграть с Бельгией не попал защитник "Шахтера" Валерий Бондарь - у него также обнаружили повреждение и на тренировке футболист работал по индивидуальной программе.

Больше кадровых потерь перед первым свиданием с бельгийцами у нас нет. Но сразу восемь футболистов "сине-желтых" находятся под угрозой дисквалификации. Желтые карточки в пассиве имеют: Матвиенко, Миколенко, Конопля, Калюжный, Шапаренко, Судаков, Яремчук и Довбик. Повторное предупреждение для каждого из них будет означать пропуск ответного матча 23 марта.

Тибо Куртуа вернулся в сборную: он сыграл за Бельгию 102 поединка (фото: x.com/belreddevils)

Новая глава для "красных дьяволов"

Свои проблемы есть и у соперников. Из-за перебора желтых карточек пропустят первый матч защитник Тимоти Кастань и форвард Луи Опенда. Под вопросом участие еще двух футболистов - защитника Артюра Теата и форварда Малика Фофана. Из-за этого в команду довызвали двух футболистов из немецкой Бундеслиги - защитника "Штутгарта" Амина Аль-Дахиля и форварда "Айнтрахта" Миши Батшуайи.

Кроме того, шестеро футболистов находятся под угрозой дисквалификации из-за перебора желтых карточек. Это - Фас, Аль-Дахиль, Тилеманс, де Брюйне, де Кетеларе и Троссар.

Среди хороших новостей для бельгийцев - возвращение в сборную Тибо Куртуа, Кевина де Брюйне и Ромелу Лукаку. Все они провели более 100 матчей в составе команды. И именно вокруг них новый наставник Руди Гарсия собирается строить свой коллектив.

"Это двухматчевое противостояние с Украиной является первым вызовом в новой главе для "красных дьяволов" - Лукаку и Де Брюйне знают, что должны быть в составе. Они оба были очень мотивированы быть там. Эти поединки плей-офф также очень важны для будущего, потому что мы хотим остаться в дивизионе А, чтобы все еще иметь возможность играть матчи высокого уровня", - заявил Гарсия на своей пресс-конференции перед игрой.

Прогноз букмекеров: никто не верит в Украину

Эксперты всех букмекерских контор видят фаворитом противостояния "красных дьяволов".

Так британская компания William Hill ставки на победу команды Украины в первой встрече принимает с коэффициентом 4,20, на ничью - 3,50, на выигрыш сборной Бельгии - 1,80.

Согласны с зарубежными специалистами и их украинские коллеги.

В частности, шансы на победу команд по оценкам аналитиков букмекерской конторы betking следующие: Украина - 4,40, ничья - 3,78, Бельгия - 1,79. Версия Favbet: Украина - 4,45, ничья - 3,65, Бельгия - 1,85. Вариант GGBET: Украина - 4,29, ничья - 3,63, Бельгия - 1,93.

Как видим, букмекеры шансов команде Реброва почти не оставляют.

В отсутствие Довбика, на Яремчука - особая надежда (фото: УАФ)

Прогноз РБК-Украина: без времени на раскачку

Трудно спорить с букмекерами, тем более, сегодня в Мурсии могут сойтись две тенденции, что в итоге сыграет не в пользу команды Реброва.

Известно, что приход нового наставника, как правило, дает команде положительный импульс. Для Руди Гарсии матч с Украиной будет первым во главе "красных дьяволов". Он собрал под знаменами сборной всех сильнейших. И все это в целом дает бельгийцам положительный заряд.

Что касается украинцев, здесь в последнее время наоборот прослеживается необходимость "раскачки", определенного времени на приспособление для существующих обстоятельств. Так было на Евро, когда после провала с Румынами (0:3) потом героически спасали положение. Едва не выиграли у тех же бельгийцев, набрали количество очков, с которым команды из других групп спокойно выходили в плей-офф, но в итоге остались ни с чем.

Так было и в Лиге наций, но здесь после ужасного старта с Албанией (1:2) и Чехией (2:3) хватило места для маневра. Ситуацию исправили настолько, что сейчас даже претендуем на выход в элитную группу.

Беда в том, что в плей-офф времени на неспешное вхождение в ритм не будет. Давать результат надо сразу - и начинать уже с первых минут. А с этим всегда были проблемы. Поэтому, в воскресенье в Генке подопечные Реброва могут сыграть даже лучше, чем сегодня в Мурсии. Главное - не потерять в "домашней" игре очень много. Чтобы ответный матч все еще имел смысл. И чтобы уже там была возможность за что-то зацепиться.