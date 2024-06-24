Украина – Бельгия: где смотреть матч Евро-2024

Где смотреть матч онлайн и на каких каналах, подскажет РБК-Украина .

Матч Украина – Бельгия состоится 26 июня в Штутгарте. Поединок примет "Штутгарт Арена". Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:00.

Региональные телеканалы "Суспильне" ("Суспильне Киев", "Суспильне Одесса" и т. д.) покажут матч сборной Украины в прямом эфире цифрового вещания T2. Трансляция национального вещателя будет доступна и клиентам кабельного ТВ. Эксклюзивным транслятором поединка в сети остается сервис MEGOGO.

Предматчевая студия начнется там в 17:40. Трансляция встречи "сине-желтых" против бельгийских "красных дьяволов" будет доступна на канале "Футбол Первый" и в разделе "Спорт" по подпискам "Максимальная", "Оптимальная" и "Спорт". Вадим Скичко и Роберто Моралес станут комментаторами матча.

В предыдущем туре Украина одолела сборную Словакии с голами Шапаренко и Яремчука (2:1). В свою очередь бельгийская команда разобралась с Румынией, а мячи без ответа оформили Тилеманс и Де Брюйне. Обеим сборным нужна победа для гарантированного выхода в 1/8 финала.