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Украина – Бельгия: где смотреть матч Евро-2024

Штутгарт, Понедельник 24 июня 2024 14:45
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Украина – Бельгия: где смотреть матч Евро-2024 Фото: Александр Зинченко провел два матча на Евро-2024 от звонка до звонка (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Национальная команда Украины завершит групповой этап чемпионата Европы 2024 поединком против сборной Бельгии.

Где смотреть матч онлайн и на каких каналах, подскажет РБК-Украина.

Матч Украина – Бельгия состоится 26 июня в Штутгарте. Поединок примет "Штутгарт Арена". Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:00.

Региональные телеканалы "Суспильне" ("Суспильне Киев", "Суспильне Одесса" и т. д.) покажут матч сборной Украины в прямом эфире цифрового вещания T2. Трансляция национального вещателя будет доступна и клиентам кабельного ТВ. Эксклюзивным транслятором поединка в сети остается сервис MEGOGO.

Предматчевая студия начнется там в 17:40. Трансляция встречи "сине-желтых" против бельгийских "красных дьяволов" будет доступна на канале "Футбол Первый" и в разделе "Спорт" по подпискам "Максимальная", "Оптимальная" и "Спорт". Вадим Скичко и Роберто Моралес станут комментаторами матча.

В предыдущем туре Украина одолела сборную Словакии с голами Шапаренко и Яремчука (2:1). В свою очередь бельгийская команда разобралась с Румынией, а мячи без ответа оформили Тилеманс и Де Брюйне. Обеим сборным нужна победа для гарантированного выхода в 1/8 финала.

К слову, ранее разобрали варианты сборной Украины для выхода в плей-офф Евро-2024.

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Megogo Сборная Украины Первый национальный (НТКУ)
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