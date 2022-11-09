Украина не видит признаков того, что Россия покидает Херсон без боя, - Подоляк

"Действия говорят громче слов. Украина не видит признаков того, что Россия покидает Херсон без боя. В городе сохраняется значительная часть ru-группировок, в регион стягиваются дополнительные резервы", - написал он.

По словам Подоляка, Украина освобождает территории, опираясь на данные разведки, а не "срежиссированные телевизионные заявления".

Напомним, командование РФ заявило о намерениях вывести оккупационные войска из Херсона на левый берег Днепра.

При этом до этого оккупанты взорвали все мосты на правом берегу Херсонской области.

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