Украина – Англия: кадры и слова перед матчем отбора к Евро-2024

Украина – Англия

9 сентября, 19:00, Вроцлав, "Тарчиньски Арена", трансляция на "Суспильне" (региональные каналы) и MEGOGO

К четвертому матчу отбора перед континентальным первенством "сине-желтые" подошли в боевом настроении. После стартовой неудачи на Туманном Альбионе сборная Украины под руководством Сергея Реброва выполнила задание на лето, одержав две победы из двух.

Но сентябрьский цикл станет ключевым в квалификации. Именно здесь календарь подготовил украинцам двойное испытание – Англией и Италией. "Три льва" выглядят более серьезным оппонентом. Подопечные Гарета Саутгейта даже с кадровыми потерями напоминают готовую к футбольному уничтожению машину.

"Сейчас поединок с Англией, потом — с Италией. Но я сконцентрирован на этой игре. Мы не считаем очки, которые должны заработать в двух матчах. Мы должны сосредоточиться на игре, сделать максимум для получения трех очков, а дальше посмотрим, что будет" , – попытался расставить приоритеты Ребров.

Украинская команда тоже с проблемами. Ветеран Ярмоленко пропустил две недели из-за повреждения, "динамовец" Шапаренко уехал лечить травму домой, а Малиновский не получил вызов из-за неопределенности с клубным будущим. Из трех вратарей стабильной игровой практикой может похвастаться только Бущан...

И статистика не на стороне Украины. Из девяти предыдущих встреч наша сборная победила лишь однажды, обыграв англичан с голом Назаренко в квалификации к ЧМ-2010. Два спарринга и два поединка на чемпионатах Европы "сине-желтые" проиграли, а в отборе на ЧМ-2014 дважды расписали ничьи.

Ориентировочные составы на матч Украина – Англия

Украина: Бущан – Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Степаненко – Цыганков, Судаков, Зинченко, Мудрик – Довбик

Англия: Пикфорд – Уокер, Томори, Магуайр, Чилуэлл – Беллингем, Райс, Хендерсон – Сака, Кейн, Рашфорд

Прогноз РБК-Украина Sport – 0:1

Команде Реброва, прежде всего, необходимо выдержать стартовое давление сборной Англии. С каждой минутой без пропущенного мяча шансы "сине-желтых" на положительный результат будут расти. Можно заложиться, что моментов у украинцев будет немного. Так что индивидуальное мастерство в завершающей стадии атак выйдет на первый план.