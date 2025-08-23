RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

Украина в 2025 году получила миллиарды евро из замороженных активов РФ: СМИ узнали детали

Фото: Украина в 2025 году получила миллиарды евро из замороженных активов РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

С начала 2025 года Евросоюз перевел Украине 10,1 млрд евро из доходов от замороженных в европейских банках средств России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt am Sonntag.

По данным издания, в марте, мае, июне и июле украинское правительство получало по 1 млрд евро за счет доходов от замороженных активов, в январе - 3 млрд евро, в апреле - 3,1 млрд евро.

Сообщается, что Брюссель использует эти средства для поддержки военных и гражданских проектов Киева.

По информации газеты, некоторые европейские политики хотят, чтобы Украине были доступны все средства, а не только проценты доходов. Однако экономисты предупреждают о разрушительных последствиях такого шага для финансовой системы.

 

Проблемы с конфискацией активов РФ

Евросоюз, страны G7 и Австралия после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину заморозили около 280 млрд долларов государственных активов РФ. В мае 2024 года ЕС одобрил использование доходов от замороженных активов для помощи Украине. За прошлый год Киев получил 3 млрд евро.

При этом Украина уже длительное время настаивает на конфискации российских активов, как компенсации за ущерб, нанесенный в результате полномасштабного вторжения. В то же время в Евросоюзе, не все поддерживают такое решение. Еще в марте Deutsche Welle сообщало, что Евросоюз не будет конфисковывать замороженные активы РФ из-за сопротивления нескольких стран.

Как известно, в Европе крупнейшими противниками по конфискации активов РФ являются Бельгия, Франция, Германия и Италия. Противодействие странам им составили Польша, страны Балтии и Скандинавии, а также несколько государств Центральной Европы. Они считают, что активы нужно конфисковать и полностью передать Украине.

ЕвросоюзУкраина