В "Укравтодорі" розповіли про ситуацію на основних дорогах країни

Стан покриття на дорогах державного значення сухий

Утром, 8 февраля, проезд на дорогах государственного значения обеспечено. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "Укравтодора".

Как отмечается, по состоянию на 06:00 на всей территории Украины без осадков, в Киевской области туман. Средняя температура воздуха в большинстве областей -1 -8°С.

На перевальных участках дорог без осадков. Температура воздуха -3 -8°С. Состояние покрытия сухое, на Вишковском перевале местами заснеженное.

Также сообщается, что состояние покрытия на дорогах государственного значения сухой. Проезд на дорогах государственного значения обеспечено.

По сообщению Укргидрометцентра 8 февраля в стране без осадков, на большей части территории туманы. Ветер южный, 5-10 м/сек. Температура воздуха днем около 0°С, на западе +3+7°С.

РБК-Украина писало, Украина привлечет в 2019 году на ремонт дорог 5 млрд гривен средств международных финансовых организаций. Из масштабных проектов, это капитальный ремонт дороги М-01 от Киева до транспортного узла Копти в Черниговской области, включая объездную дорогу города Бровары.

Напомним, в Киеве сегодня утром, 8 февраля, местами туман, на дорогах местами гололедица.