У Києві сьогодні туман та ожеледиця

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Протягом дня буде хмарно з проясненнями

У Києві сьогодні вранці, 8 лютого, місцями туман, на дорогах подекуди ожеледиця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

За даними Українського гідрометцентру, у столиці сьогодні буде хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південний, 5-10 м/с, температура вдень близько 0º.

Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

знизити швидкість руху;

при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 8 лютого 2019 року на території України переважно без опадів, сніг з дощем очікується лише в Криму, температура повітря вдень підніметься до +7.

Як писав Styler, синоптик Наталка Діденко розповіла, що в п'ятницю, а також на найближчих вихідних в Україні очікується істотна зміна погодних умов. Атмосферний фронт, прихід якого анонсували метеопрогнози, до України не дійде, а замість нього прийде антициклон, який принесе з собою сонячну погоду.