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Погода на сьогодні: в Україні без опадів, вдень до +6

Новини » Суспільство    07.02.2019 - 08:00
Погода на сьогодні: в Україні без опадів, вдень до +6
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві вдень від -1 до +1

Погода на сьогодні: 7 лютого 2019 року на території України опадів не очікується, температура повітря вдень підніметься до +6. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході без опадів, температура повітря вдень від -1 до +6, вночі від -1 до -6. На півночі України вдень від -1 до +1, вночі від -2 до -5. В центрі вдень від -1 до +1, вночі від -3 до -5.

У східних областях переважно сухо, температура вдень від -1 до +1, вночі від -3 до -5. На півдні України вдень від 0 до +2, вночі від -4 до +1. У Криму вдень від +2 до +4, вночі від -1 до +1.

Погода на сьогодні: в Україні без опадів, вдень до +6Погода на сьогодні: в Україні без опадів, вдень до +6

Фото: погода в Україні

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 7 лютого очікується сніг, вдень від -1 до +1, вночі від -2 до -4, вітер північний, 5-10 м/с.

Погода на сьогодні: в Україні без опадів, вдень до +6Погода на сьогодні: в Україні без опадів, вдень до +6

Фото: погода в Києві та області

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