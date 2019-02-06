В "Укравтодорі" розповіли про ситуацію на основних дорогах країни

Ілюстративне фото (facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)

Зранку 2 лютого проїзд на дорогах державного значення забезпечено

Стан покриття на дорогах державного значення зранку 6 лютого в більшості областей мокрий, у Київській, Сумській та Чернігівській областях місцями засніжений. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Укравтодору" у Facebook.

Як зазначається, станом на 8:00, спостерігаються опади у вигляді невеликого снігу в північних областях, де випало від 1 до 2 см снігу. Крім того, спостерігається туман у центральних, південних та подекуди в східних областях; невеликий дощ у Хмельницькій області; на решті території без опадів.

Середня температура повітря в більшості областей -2 +1°С.

На перевальних ділянках доріг без опадів. Температура повітря -7 +1°С. Стан покриття подекуди мокрий, лише на Вишківському перевалі засніжений. Проїзд на дорогах державного значення забезпечено.

За повідомленням Укргідрометцентру, 6 лютого в країні, крім півдня, місцями невеликий мокрий сніг, у північних областях помірний мокрий сніг. У більшості центральних, південних та східних областей туман. На дорогах, крім півдня, місцями ожеледь. Температура повітря протягом доби 0-5°С тепла, в Карпатах близько 0°С.

Нагадаємо, у Карпатах через відлигу зберігається висока ймовірність сходження лавин.

РБК-Україна писало, що зранку 6 лютого у Києві очікуються складні відкладення паморозі та ожеледі (І рівень небезпечності, жовтий)