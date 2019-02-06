ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В "Укравтодорі" розповіли про ситуацію на основних дорогах країни

Новини » Суспільство    06.02.2019 - 09:04
В "Укравтодорі" розповіли про ситуацію на основних дорогах країни
Ілюстративне фото (facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)

Зранку 2 лютого проїзд на дорогах державного значення забезпечено

Стан покриття на дорогах державного значення зранку 6 лютого в більшості областей мокрий, у Київській, Сумській та Чернігівській областях місцями засніжений. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Укравтодору" у Facebook

Як зазначається, станом на 8:00, спостерігаються опади у вигляді невеликого снігу в північних областях, де випало від 1 до 2 см снігу. Крім того, спостерігається туман у центральних, південних та подекуди в східних областях; невеликий дощ у Хмельницькій області; на решті території без опадів.

Середня температура повітря в більшості областей -2 +1°С.

На перевальних ділянках доріг без опадів. Температура повітря -7 +1°С. Стан покриття подекуди мокрий, лише на Вишківському перевалі засніжений. Проїзд на дорогах державного значення забезпечено.

За повідомленням Укргідрометцентру, 6 лютого в країні, крім півдня, місцями невеликий мокрий сніг, у північних областях помірний мокрий сніг. У більшості центральних, південних та східних областей туман. На дорогах, крім півдня, місцями ожеледь. Температура повітря протягом доби 0-5°С тепла, в Карпатах близько 0°С.

В &quot;Укравтодорі&quot; розповіли про ситуацію на основних дорогах країни

Нагадаємо, у Карпатах через відлигу зберігається висока ймовірність сходження лавин.

РБК-Україна писало, що зранку 6 лютого у Києві очікуються складні відкладення паморозі та ожеледі (І рівень небезпечності, жовтий)

Погода на сьогодні: в Україні місцями сніг з дощем, вдень до +9 В Києві сьогодні очікується мокрий сніг та ожеледиця
Новини України УкравтодорПогода
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся