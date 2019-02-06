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У Карпатах через відлигу зберігається лавинна небезпека

Новини » Суспільство    06.02.2019 - 08:46
У Карпатах через відлигу зберігається лавинна небезпека
Ілюстративне фото (wikimedia.org/dahu1)

У Закарпатській області можливе сходження лавини на дороги

У Карпатах через відлигу зберігається висока ймовірність сходження лавин. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що 6 лютого у горах Львівської області, в горах і на високогір'ї Івано-Франківської, в східній частині Закарпатської областей збережеться значна лавинна небезпека (3 рівень). В гірських районах Закарпатської області існує загроза сходження зсувів снігу на дороги.

Нагадаємо, раніше синоптики попередили про погіршення погоди в Києві. Зокрема, вранці очікуються прояви ожеледиці. Для запобігання травматизму та аварійних ситуацій пішоходів і водіїв просять дотримуватися заходів безпеки.

Відзначимо, в Україні з сьогоднішнього дня у зв'язку з наближенням атмосферного фронту розпочнеться невелике похолодання. У північних областях очікується мокрий сніг, місцями з дощем. Аналогічна ситуація з опадами буде місцями в центральних і західних регіонах (на заході вночі), а також в Харківській області. Жителів південних регіонів очікує суха погода

 

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