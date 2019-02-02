В "Укравтодорі" розповіли про ситуацію на основних дорогах країни

Зранку 2 лютого проїзд на дорогах державного значення забезпечено

Состояние покрытия на дорогах государственного значения мокое, проезд на всех путях, по состоянию на 8:00 2 февраля, обеспечен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укравтодора".

Как отмечается, утром наблюдаются осадки в виде кратковременного дождя в Волынской области. В центральных, северных и южных областях туман.

Средняя температура воздуха -2+2°С.

На перевальных участках дорог без осадков. Температура воздуха 0 -7°С. Состояние покрытия мокрое, на Вишковском и Ужоцком перевалах местами заснеженное.

Службами в областях выполняются работы по расчистке проезжей части дорог от снега, осуществляется их обработка противогололедными материалами.

По сообщению Гидрометцентра, 2 февраля в западных и северных областях небольшой дождь, на остальной территории без осадков. В большинстве областей туман, на дорогах, кроме юга, местами гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/сек. Температура воздуха от 2° мороза до 5° тепла, на востоке 0-5° мороза, на крайнем западе и юге 6-11° тепла.

Напомним, в Закарпатской области вблизи села Деловое (Раховский район) на автодорогу Н-09 сошла снежная лавина, снег перекрыл половину проезжей части.

РБК-Украина писало, что в Ивано-Франковской области из-за тумана объявили штормовое предупреждение.